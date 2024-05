Novo ‘O Senhor dos Anéis’ dirigido por Andy Serkis está previsto para 2026

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

A novidade foi anunciada pela Warner Bros. Discovery em conferência com investidores.

Nova história está “nas etapas iniciais de desenvolvimento de roteiro”. Segundo o CEO David Zaslav, serão múltiplos filmes que devem “explorar histórias que ainda não foram contadas”.

Andy Serkis, que interpretou Gollum na saga original, vai estrelar e dirigir o primeiro. “Lord of the Rings: The Hunt for Gollum” (em tradução livre, “O Senhor dos Anéis: A Caça a Gollum”) está previsto para 2026. Serkis participou da conferência e até imitou o personagem.

“Peter Jackson estará envolvido em todas as etapas do processo”, segundo Zaslav. Fran Walsh e Philippa Boyens, co-roteiristas da trilogia original, também voltarão.

É uma honra e um privilégio voltar à Terra Média com nosso bom amigo e colaborador, Andy Serkis, que ainda tem negócios pendentes com aquele fedorento do Gollum. Como fãs vitalícios da vasta mitologia do Professor Tolkien, estamos orgulhosos por estarmos trabalhando com Mike De Luca, Pam Abdy e toda a equipe da Warner Bros. em mais uma aventura épica! Jackson, Boyens e Walsh em comunicado