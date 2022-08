Novo ‘Coringa’ será musical estrelado por Lady Gaga e Joaquin Phoenix

O longa será lançado nos cinemas dos Estados Unidos em outubro de 2024, segundo informou a Variety na quarta (3)

A sequência de “Coringa”, drama protagonizado pelo vilão mais temível do Batman que se tornou um dos maiores blockbusters dos últimos anos, acaba de ganhar uma data de estreia. “Joker: Folie à Deux”, ou “Coringa, loucura a dois”, será lançado nos cinemas dos Estados Unidos em outubro de 2024, segundo informou a Variety nesta quarta (3).

Produzido pela Warner Bros, o anúncio vem na esteira do engavetamento de dois filmes considerados prontos, “Batgirl” e “Scooby! 2”, abandonados pelo estúdio mesmo após investimentos milionários.

Estrelado por Joaquin Phoenix, que abocanhou um Oscar de melhor ator pelo filme original, e por Lady Gaga, a sequência da produção de 2019, será um musical dirigido pelo mesmo Todd Phillips.

Originalmente, não havia previsão de uma sequência para a história de origem de um dos principais vilões da DC., entretanto, após faturar mais de US$ 1 bilhão nas bilheterias ao redor do mundo e contar com 11 indicações ao Oscar (levou duas estatuetas), uma sequência foi encomendada.

Ainda de acordo com a Variety, Phoenix receberá US$ 20 milhões para voltar ao papel de Arthur Fleck. Já o nome de Gaga vem acompanhado da expectativa de que a atriz dê vida a Arlequina, principal parceira de crimes e companheira do Coringa nos quadrinhos. A personagem ganhou vida nos cinemas na pele da atriz australiana Margot Robbie.