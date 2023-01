Nicole Kidman vai estrelar série da HBO inspirada em crime real

De acordo com informações da revista norte-americana Deadline, a série contará a história de uma babá aparentemente perfeita

A atriz Nicole Kidman se prepara para estrelar mais uma série da HBO. Desta vez, ela está cotada para fazer parte do elenco de The Perfect Nanny, série baseada no livro best-seller de Leïla Slimani. Traduzido como Canção de Ninar, o romance foi inspirado na história real de uma babá que assassinou duas crianças em 2012 nos Estados Unidos. A edição de 2018 da obra chegou a estar na lista dos dez melhores livros do ano do The New York Times Book Review.

De acordo com informações da revista norte-americana Deadline, a série contará a história de uma babá aparentemente perfeita contratada por um casal com dois filhos pequenos. A personalidade prestativa da personagem logo se transforma em algo “sinistro”.

Além de Kidman, a atriz Maya Erskine também deve estar em um dos papéis principais. Nicole coleciona participações em séries e prêmios, incluindo um Oscar. Recentemente, ela produziu e estrelou o sucesso Big Little Lies, também da HBO, que rendeu a ela o prêmio de Melhor Atriz no Emmy em 2017.

