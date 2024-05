Netflix paga R$ 560 mil à Globo para promover ‘Bridgerton’ em programa de Ana Maria

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS)

Uma ação especial da Netflix na edição desta sexta (17) do programa Mais Você, da Globo, chamou a atenção dos telespectadores. Ana Maria Braga e Louro Mané promoveram a estreia da terceira temporada de “Bridgerton”.

Disponibilizada deste a última quinta-feira (16) para assinantes, os apresentadores comentaram sobre as novidades da nova fase da produção, com direito a Mané usando uma peruca típica do século 19, período em que se passa a série.

O fato não costuma ser comum para plataformas de streaming. A intenção da Netflix foi atrair um novo público feminino para o seriado, que é um de seus maiores sucessos desde o lançamento de sua primeira leva de episódios.

Para promover a produção, a Netflix pagou uma chamada “ação especial de conteúdo” dentro do Mais Você. Ana Maria Braga disse ser fã da produção e tomou um chá típico da Inglaterra.

O anúncio não foi tão barato. Toda a operação, segundo apurou a reportagem, custou cerca de R$ 560 mil, que é a quantia paga em média para ações do gênero no matinal de Ana Maria Braga.

Este valor não contabiliza possíveis descontos dados em negociações do tipo pela Globo. A Netflix não fará ações do tipo em outras produções da Globo. Foi algo pontual no Mais Você.

A empresa de streaming, porém, comprou espaços publicitários nas três novelas atuais da Globo para anunciar “Bridgerton” em seus intervalos comerciais.

Na terceira temporada, a série foca o desenvolvimento da amizade de Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton) ao longo de seis episódios. A Netflix colocou no ar uma primeira parte com quatro episódios nesta semana.