Na Semana do Cinema, Cinemark tem ingressos a R＄ 12

Promovida pela FENEEC, a ação acontece entre os dias 28 de setembro e 4 de outubro em salas de todo o país. Combos com pipoca e bebida também terão preços especiais

A Cinemark é uma das participantes de mais uma edição da Semana do Cinema, iniciativa criada para celebrar a magia da experiência cinematográfica nas telonas que envolve centenas de salas em todo o país. Entre os dias 28 de setembro e 4 de outubro, os ingressos serão disponibilizados com preço único de R$12 e os combos com pipoca e refrigerante terão valores especiais. A campanha, idealizada pela FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), conta com o apoio da ABRAPLEX (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex). Na programação, estão filmes para diversos públicos e idades, como “Mercenários 4”, a produção nacional “Nosso Sonho”, a animação “Os Peludos” e “Jogos Mortais X”, para os fãs de filmes de terror.

A promoção é válida para todas as sessões nas salas tradicionais 2D. Em caso da compra dos ingressos ser realizada nos canais digitais da Rede, como site, app e ATMs, todos os clientes devem optar pela meia-entrada para garantir o valor promocional, sem a necessidade de apresentação de comprovante para o benefício durante o período da campanha.

“Estamos caminhando para a terceira Semana do Cinema, graças ao resultado positivo das duas edições anteriores. A Cinemark e as outras redes exibidoras se uniram novamente para enaltecer a magia do cinema e esperamos que o público venha viver esta experiência conosco mais uma vez! Estamos animados e confiantes de que esta edição também será um sucesso”, comenta Vinicius Porto, Diretor de Marketing & Clientes da Cinemark.

Além disso, os combos com pipoca estarão com preços especiais. Na Rede, o período será uma oportunidade única para garantir o combo exclusivo do The Town, no qual o balde do festival com pipoca custará R$ 34. Além disso, os clientes ainda terão como opção o combo colecionador, que conta com pipoca grande salgada e brindes variados por R$ 29 e, para assinantes Cinemark Club, por R$ 23; e também duas pipocas grandes por R$ 39 (válida apenas para salgada).

“Com a campanha celebramos a presença do público e democratizamos ainda mais o acesso à experiência que só o cinema proporciona. É a grande diversão dos brasileiros de todas as idades”, salienta Lúcio Otoni, presidente da FENEEC.



Essa é a terceira edição da Semana do Cinema. Em fevereiro, a ação registrou um crescimento de 180% no público em relação à semana anterior, aponta levantamento da Comscore. Ao todo, mais de 3,7 milhões de espectadores foram aos cinemas no período. A iniciativa segue uma tendência mundial de promover, em clima de festa, a magia dos cinema, como já é tradicional nos Estados Unidos, com o National Cinema Day, e na Espanha, com a La Fiesta del Cine.



Serviço “Semana do Cinema”

Em todos os complexos Cinemark com salas tradicionais 2D.

Data: de 28 de setembro a 4 de outubro.

Valor único: R$12.

*Para garantir o valor promocional na compra via canais digitais, clientes devem selecionar a opção de meia-entrada – não será necessária a comprovação de benefício.

Combos promocionais:

Balde The Town + pipoca – R$ 34

Combo colecionador: Pipoca grande salgada + brinde variado – R$ 29 (R$ 23 para assinantes Cinemark Club)

2 pipocas grandes salgadas – R$ 39

Confira os horários das sessões no site ou app Cinemark

Rede Cinemark no Brasil

Líder mundial em venda de ingressos, a Rede Cinemark representa cerca de 30% do mercado brasileiro de cinema, com 627 salas de cinema em 86 complexos distribuídos por 47 cidades, em 15 estados e no Distrito Federal.

Também trouxe ao Brasil a tecnologia Extreme Digital Cinema – XD, com telas maiores que as convencionais e uma sonorização ainda mais potente, reunindo o que há de mais moderno em tecnologia 2D e 3D. A Rede ainda apresentou a primeira sala com conceito VIP do país, com cardápio exclusivo e atendimento diferenciado desde a bilheteria até o serviço de snack bar. As salas Bradesco Prime oferecem mais conforto, com poltronas que seguem o conceito da classe executiva dos voos internacionais.

A Cinemark também oferece o serviço de compra de ingressos e combos através do aplicativo exclusivo da Rede. Pelo APP, é possível conferir a programação dos complexos, realizar compras da bilheteria e bomboniere sem filas, acessar cupons de descontos exclusivos e mais.