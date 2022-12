‘Mulher-Maravilha 3’: Patty Jenkins nega ter abandonado filme

Jenkins também elogiou Gal Gadot, que interpreta a heroína. “Ela é o maior presente que eu pude receber durante esta jornada”

A diretora dos filmes da franquia de Mulher-Maravilha, Patty Jenkins, se pronunciou sobre a suspensão do terceiro longa sobre a super-heroína. Em uma carta, publicada no Twitter, Jenkins negou que tenha apresentado discordâncias criativas com a Warner/DC e que, por isso, teria se demitido do projeto.

“Isso é simplesmente falso. Eu nunca abandonei [o projeto]. Estava aberta a considerar qualquer coisa que me pedissem”, escreveu a diretora. “Sei que a DC está passando por uma reformulação profunda, que é necessária. Entendo que é um momento complicado, com várias decisões difíceis de serem feitas “

Jenkins também elogiou Gal Gadot, que interpreta a heroína. “Ela é o maior presente que eu pude receber durante esta jornada”, disse. “Ela é a personificação da Mulher-Maravilha na vida real”. A diretora finalizou agradecendo os fãs. “Só tenho o que agradecer pelo amor e o suporte desses fãs maravilhosos da Mulher-Maravilha”.

A empresa passa por um período de mudanças. James Gunn e Peter Safran assumiram a liderança da divisão de filmes e querem reconstruir a imagem dos longas da empresa. Um dos pontos sensíveis dos novos ventos é a atual centralidade que os heróis da DC têm dentro da companhia. Além de Mulher-Maravilha, a franquia de Aquaman, herói interpretado por Jason Momoa, também deve ser encerrada.

Estadão Conteúdo