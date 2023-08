‘Motel Destino’, novo filme de Karim Aïnouz, começa a ser filmado no Brasil

O longa conta é um retrato íntimo de um jovem cujo futuro foi roubado por uma elite tóxica e opressora

O cineasta Karim Aïnouz iniciou, no último dia 31, as filmagens do seu novo filme em solo brasileiro. Motel Destino terá como pano de fundo o cenário do Ceará, região natal do diretor. As informações são da revista Variety. A trama abordará o tema do erotismo, elemento recorrente em suas produções.

Segundo a equipe, o longa conta é um “retrato íntimo de um jovem cujo futuro foi roubado por uma elite tóxica e opressora, contra a qual a rebelião e a violência são muitas vezes a única saída possível”. Segundo Aïnouz, “Motel Destino é, acima de tudo, uma história de amor”, pontuou.

“O amor entre um jovem periférico que vive contra um sistema que o quer morto e uma mulher que resiste aos ataques do patriarcado contra sua própria vida”. O diretor ainda destacou que trata-se de uma saga brasileira do encontro “entre uma pessoa em fuga” e outra que “está sendo esmagada em um casamento abusivo”.

O protagonismo ficará por conta de Fábio Assunção e de atores locais, Iago Xavier e Nataly Rocha. “Tenho muito interesse em falar de crime, não de crime sórdido, mas de crime como única fuga do lugar em que vivemos, do mundo em que vivemos”, explica

“Como vencer o desamparo absoluto? É um tema muito presente no Brasil contemporâneo. Não se trata de ser vitimizado, mas completamente marginalizado”, diz Aïnouz.

A narrativa nasceu da parceria de Aïnouz com o Laboratório de Roteiro do Porto Iracema das Artes, escola de formação técnica e criativa para alunos da rede pública de ensino, sediada em Fortaleza, da qual é um dos orientadores.

Motel Destino é produzido pela Cinema Inflamável e Gullane, em coprodução com a Globo Filmes, Telecine, Canal Brasil, Maneki Films da França e The Match Factory da Alemanha. Também possui associação com as produtoras britânicas Brouhaha Entertainment e Written Rock. O projeto conta com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará.

Estadão Conteúdo