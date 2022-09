Mostra de cinema norueguês chega ao CCBB

3ª edição do evento apresenta, entre setembro e novembro, longas, curtas, filmes de ficção e documentários noruegueses contemporâneos

Entre os dias 29 de setembro e 16 de outubro, a unidade do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília, sedia a terceira edição da Mostra de Cinema Norueguês. Fruto de uma parceria entre os CCBBs, a Embaixada Real da Noruega em Brasília e o Real Consulado Geral da Noruega no Rio de Janeiro, o evento apresenta um total de 26 filmes noruegueses contemporâneos, entre longas e curtas-metragens, filmes de ficção e documentários, em sessões gratuitas. Alguns pela primeira vez no Brasil.

A exibição que conta com o apoio do Instituto Norueguês de Cinema (Norsk Filminstitutt), agência governamental responsável por incentivar a produção nacional dessa arte na Noruega, também acontece paralelamente no Rio de Janeiro até o dia 9 de outubro. Depois de Brasília, segue para São Paulo entre os dias 28 de outubro e 13 de novembro.

O público pode assistir ao explorador ‘Amundsen’ e ao premiado documentário ‘A Travessia’, sobre a perigosa jornada de um grupo de sírios em fuga da guerra e da perseguição no seu país – ambos os filmes tem exibição única nas três cidades que recebem a mostra. Outros destaques são ‘Rumo a Oeste’, ‘A Escolha do Rei’ e ‘O que as pessoas vão dizer?’, que apresentam comoventes histórias de superação, coragem e amor em diferentes contextos.

Com esse projeto, a Embaixada da Noruega e o Consulado Geral da Noruega pretendem oferecer ao público brasileiro a oportunidade de conhecer a diversidade da indústria cinematográfica do seu país, de modo a promover sua aproximação com a cultura, os valores e o estilo de vida noruegueses. “A curadoria do projeto preocupou-se em incluir obras cinematográficas que abordassem questões de diversidade, equidade e inclusão, assim como dos direitos de grupos minorizados, em especial da comunidade LGBTQPIA+. 2022 foi consagrado como o Ano da Cultura Queer pelo governo norueguês, para celebrar o 50º aniversário desde o fim da criminalização das relações homossexuais”, conta Annette Bull, ministra-conselheira da Embaixada da Noruega em Brasília.

A indústria cinematográfica norueguesa tem crescido consideravelmente, e os filmes noruegueses, assim como seus diretores e produtores, têm ganhado reconhecimento e visibilidade no cenário internacional. Apesar disso, no Brasil, a divulgação do cinema norueguês ainda está em fase de crescimento. Bull celebra a exitosa parceria com os Centros Culturais Banco do Brasil que é bem-vinda e positiva para a Noruega. “Esperamos enriquecer e estreitar ainda mais os laços culturais entre os dois países”, acrescenta.



Ingressos na bilheteria e pelo bb.com.br/cultura