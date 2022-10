Mostra de Cinema de SP termina com ‘Até os Ossos’, filme com Timothée Chalamet canibal

Longa sobre jovens que comem carne humana também tem sessões abertas ao público

NATHALIA DURVAL

SÃO PAULO, SP

A Mostra Internacional de Cinema de São Paulo chega ao fim nesta quarta (2), com sessão do filme “Até os Ossos” na cerimônia de encerramento. O evento é restrito a convidados, mas o longa premiado em Veneza também tem sessões abertas ao público.

As duas exibições acontecem na própria quarta-feira, que é feriado. A primeira começa às 21h30 e a outra, às 22h, ambas no Espaço Itaú de Cinema da rua Augusta.

Os ingressos poderão ser comprados a partir desta terça, 1º de novembro. Para quem adquiriu algum dos pacotes especiais ou tem credenciamento, a reserva para a sessão poderá ser feita a partir das 10h, no aplicativo do evento ou no site Velox Tickets. Já a compra do ingresso avulso será liberada às 11h.

Também há a opção de comprar o tíquete na bilheteria do cinema no dia do filme -uma cota de 10% dos assentos é separada para venda presencial. Saiba mais sobre como comprar os ingressos aqui.

O filme é a nova parceria de Timothée Chalamet, hoje um dos queridinhos de Hollywood, com o cineasta italiano Luca Guadagnino, que lançou o ator ao estrelato com “Me Chame pelo Seu Nome”, de 2017.

O italiano recebeu o prêmio de melhor diretor no último Festival de Veneza pela direção de “Até os Ossos”. Além dele, a atriz Taylor Russell, de “Escape Room”, levou o troféu Marcello Mastroianni, dedicado a atores em começo de carreira. O longa também concorreu ao Leão de Ouro, mas perdeu para “All the Beauty and the Bloodshed”, também exibido na 46ª Mostra.

Previsto para estrear nos cinemas brasileiros só em dezembro, o filme é inspirado no livro homônimo da escritora americana Camille DeAngelis. A história segue dois jovens com tendências de canibalismo, numa trama de amor juvenil nos Estados Unidos de Ronald Reagan.

A protagonista é Maren, que desce criança gosta de comer carne humana. Esse desejo peculiar a faz sofrer e, além disso, ela é abandonada pelo pai. Sem ele por perto, a garota vai atrás da mãe, que não vê desde a infância. No caminho, cruza com um garoto com o mesmo comportamento, o rebelde Lee, papel de Chalamet.

MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA DE SÃO PAULO

Quando: Até 2/11

Onde: Vários endereços

Preço: R$ 24 a R$ 30. Há valores promocionais para pacotes de ingressos a partir de R$ 150

Link: https://46.mostra.org