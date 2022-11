Mostra Adelia Sampaio exibe documentário da cineasta negra Natara Ney na UnB

O filme se baseia em cartas de amor encontradas em uma Feira de Antiguidades, todas escritas por uma moradora de Campo Grande/MS para o seu noivo no Rio de Janeiro.

O documentário ‘’Espero que Esta te Encontre e que Esteja Bem’’ será exibido nesta quinta-feira (10), 19h, na Universidade de Brasília, em sessão que integra a V Mostra Competitiva de Cinema Negro Adelia Sampaio. Dirigido pela cineasta negra e pernambucana Natara Ney, o filme se baseia em cartas de amor encontradas em uma Feira de Antiguidades, todas escritas por uma moradora de Campo Grande/MS para o seu noivo no Rio de Janeiro.

Durante 2 anos, 1952/53, ela relata sobre a paixão e a distância. A partir desta descoberta, uma investigação se inicia para localizar o casal apaixonado e descobrir o desfecho do romance. Uma história sobre amor, tempo e memória.

“A Mostra Adelia Sampaio tem o nome de uma mulher que representa muito para todas nós cineastas negres. Adélia abriu os caminhos. Estar numa mostra que leva o nome dela já é um prêmio. A curadoria é formada por mulheres que admiro muito, os filmes todos da mostra são excelentes. Quando recebi o email da seleção, me senti abraçada, como se a mensagem de amor que o filme contém tivesse chegado o mais longe possível. Só penso em celebrar”, conta a cineasta Natara Ney.

Ela faz parte da Kilomba Produções, juntamente com as cineastas negras Erika Candido e Monique Rocco. Erika e Natara dirigiram o documentário “Elza Infinita”, premiado este ano no New York Film Festivals, um dos principais prêmios de cinema do mundo. A produção que celebra a trajetória e o legado de Elza ganhou a prata na categoria documentário biográfico. Monique Rocco assina a Produção dos premiados filmes “O Estopim”, “KBELA”, “Dentro da Minha Pele” e as séries “Quebrando o Tabu” do Canal GNT.

Adelia Sampaio

A Mostra Competitiva de Cinema Negro Adelia Sampaio surge a partir da disciplina “Etnologia Visual da Imagem do Negro no Cinema” (ETNOVIS) ministrada na Universidade de Brasília pela cineasta e professora Edileuza Penha de Souza. A iniciativa busca dar visibilidade e difundir a produção audiovisual de mulheres negras, fomentando o trabalho de diretoras, de produtoras, de realizadoras, de câmeras, de montadoras, de cenógrafas e de roteiristas, pertencentes a diferentes gerações e localizações do Brasil e do exterior.

Segundo o “Boletim Raça e Gênero no cinema brasileiro”, feito pelo GEMAA (Grupo de Estudos Multidisciplinares de Ações Afirmativas) da UERJ, apenas 2% dos filmes brasileiros com público superior a 500 mil espectadores, produzidos entre 1970 e 2016, foram dirigidos por mulheres brancas; 13% dos filmes nesta categoria foram dirigidos por homens sem especificação de raça; e 85% dos filmes foram dirigidos por homens brancos.

As mulheres negras são as menos representadas no cinema nacional, nos últimos 24 anos elas estiveram em apenas 4% dos elencos e não dirigiram ou roteirizam nenhum longa-metragem.

Serviço

V Mostra Competitiva de Cinema Negro Adelia Sampaio

Quinta-feira, dia 10, 19h

SESSÃO 2 – O cinema e suas múltiplas possibilidades de criação

Local: Universidade de Brasília – UnB – Anfiteatro 10

Exibição dos filmes:

O ovo – 23min – Rayane Teles | Vitória da Conquista – BA

O Cinema está servido – 15min – Leila Xavier, Flora Egécia | Rio de Janeiro – RJ

Espero Que Esta Te Encontre e Que Estejas Bem – 83min – Natara Ney | Recife – PE, Campo Grande – MS, Rio de Janeiro – RJ

Confira a programação completa da V Mostra Competitiva de Cinema Negro Adelia Sampaio aqui: https://mostraadeliasampaio.com.br/