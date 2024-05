Morre Albert Ruddy, produtor de ‘O Poderoso Chefão’, aos 94 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Morreu no último sábado (25) o produtor Albert S. Ruddy, aos 94 anos. Ruddy é um dos nove produtores que já ganharam mais de um Oscar de melhor filme, tendo vencido o prêmio com “O Poderoso Chefão”, em 1973, e “Menina de Ouro”, em 2005.

Ruddy estreou como produtor em 1965 com o filme “Vítima de um Pecado”, de Brian G. Hutton. Ele foi responsável por outros filmes de baixo orçamento até chamar a atenção de Charles Bludhorn, então à frente da Paramount Pictures, que o convidou para produzir “O Poderoso Chefão”, de Francis Ford Coppola.

Além das duas estatuetas no Oscar, o produtor também ganhou um Globo de Ouro de melhor comédia por “Golpe Baixo”, de 2005, dois prêmios César e dois David di Donatello. Foi ainda reconhecido pelo conjunto de sua obra no Festival Internacional de Cinema de Xangai, e presidiu o júri do Festival de Cinema de Zurique em 2007.

Em 2022, Ruddy foi retratado na série “The Offer”, que conta sobre a produção de “O Poderoso Chefão”.