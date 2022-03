Morbius, novo vilão do universo Marvel-Sony, estreia nos cinemas

Apesar dos esforços dos atores, o roteiro de Burk Sharpless e Matt Sazama deixa dúvidas com o público e não atiça curiosidade

Por Alexya Lemos

Agência de Notícias do CEUB/ Jornal de Brasília

Dirigido pelo sueco Daniel Espinosa (Protegendo o Inimigo), Morbius chega aos cinemas depois de seis adiamentos desde sua data de estreia original de julho de 2020. Com Jared Leto no papel principal, a Marvel e a Sony apostaram na introdução do ‘Vampiro Vivo”, um dos primeiros vilões do Homem-Aranha, do no mesmo universo de Venom, do Universo Cinematográfico da Marvel (UMC).

Assista ao trailer do filme:

Enredo

Michael Morbius foi uma criança superdotada e se tornou um cientista renomado que busca incansavelmente por uma cura para sua doença sanguínea rara e debilitante (que o deixa com dificuldades de se movimentar). Com o apoio do melhor amigo, Milo (que tem a mesma doença), e de sua colega, a médica Martine Bancroft, Morbius começa testes arriscados com a mistura do DNA de morcegos e humanos.

Após a realização do experimento, o médico é transformado em um vampiro com poderes e força sobre-humana, além de ter uma sede insaciável por sangue humano. O longa acompanha Morbius durante todo o processo de desenvolvimento dos estudos de uma possível cura para sua doença até a busca por um soro capaz de reverter a transformação do médico.

Jared Leto e Matt Smith (que faz o melhor amigo e antagonista do filme), se destacam em seus papéis ao incorporar uma rivalidade entre eles. Com cenas e diálogos intensos, os amigos de infância acabam discordando fundamentalmente acerca do que vale a pena sacrificar para alcançar a cura de suas doenças.

Roteiro e efeitos especiais

Apesar dos esforços dos atores, o roteiro de Burk Sharpless e Matt Sazama deixa dúvidas com o público e não atiça curiosidade. Com histórias de personagens principais e secundários não terminadas e explicações parcas para as situações que acontecem, o filme termina com a sensação de que falta história para ser contada.

Ainda, o romance entre Morbius e Bancroft é superficial e um conjunto de clichês. Com cenas rápidas e sem contexto, o casal não cativa os espectadores ao protagonizarem cenas que beiram o tosco.

Além disso, os efeitos especiais que, com o alto orçamento (U$ 80 milhões), foram muito aguardados, decepcionaram. O rosto do vampiro, os rastros deixados pela rápida movimentação do monstro, as cenas de planagem, as cenas em que Morbius controla os morcegos… todas deixam a desejar pela baixa qualidade do cgi (edição de efeitos especiais).

Jared Leto como Morbius (Crédito: divulgação Sony Pictures)



Visão Geral

Morbius teve potencial desperdiçado na desorganização do roteiro e dos efeitos especiais. Nem mesmo as cenas pós crédito são capazes de compensar pela decepção gerada na uma hora e quarenta minutos de filme. Com notas 4,7/10 no site de crítica IMDb e 16% no Rotten Tomatoes, o Morbius de Jared Leto falhou em captar o interesse do público.

Ficha técnica:

Direção: Daniel Espinosa;

Roteiro: Matt Sazama e Burk Sharpless;

Produção: Avi Arad, Matt Tolmach e Lucas Foster;

Elenco: Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris;

Duração: 108 min;

Gênero: terror, ação;

Classificação Indicativa: 14 anos;

Origem: Estados Unidos;

Distribuição: Sony Pictures.

