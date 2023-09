Monster High 2 estreia dia 24 de outubro

Clawdeen Wolf (Miia Harris), Draculaura (Naya Damasen) e Frankie Stein (Ceci Balagot) são as protagonistas

A Nickelodeon, o Paramount+ e a Mattel revelaram a data de estreia de Monster High 2, a sequência do filme musical baseado na icônica franquia Monster High, sobre os filhos de monstros e criaturas famosas. Monster High 2 estará disponível no Paramount+ a partir de 24 de outubro e estreará na Nickelodeon no mesmo dia, às 18h30.

Clawdeen Wolf (Miia Harris), Draculaura (Naya Damasen) e Frankie Stein (Ceci Balagot) são as protagonistas. O poder das três amigas é posto à prova enquanto elas enfrentam desafios em um novo ano: novos alunos, novos poderes, amizades em evolução e uma ameaça ainda maior que pode não apenas romper a amizade, mas mudar o mundo para sempre. O filme também apresentará a nova personagem Toralei (Salena Qureshi), uma mulher-gato mal-humorada, que retorna após um ano no exterior em Scaris, França.

A Mattel lançou Monster High pela primeira vez em 2010. Rapidamente, o longa se tornou uma das propriedades infantis mais amadas e bem-sucedidas de todos os tempos. A franquia busca fomentar um mundo mais tolerante, onde todos tenham orgulho de serem eles mesmos, o que é mais relevante do que nunca. Hoje, Monster High está de volta com um conjunto reinventado de personagens fantásticos refletidos em um novo conjunto de bonecos, acessórios, roupas, fantasias e muito mais, inspirados nos demônios originais para uma nova geração que abraça o que os torna únicos.

SERVIÇO

Monster High 2

Estreia: 24 de outubro, terça-feira, primeiro no Paramount+, e às 18h30 na Nickelodeon (consulte a sua operadora)