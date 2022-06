‘Minions 2’ tem trilha sonora que vai de bossa nova a Diana Ross e Tame Impala

Na lista de músicas do filme, inclui-se a canção “Desafinado”, um clássico composto por Tom Jobim e Newton Mendonça

Lançado nesta quinta-feira nos cinemas brasileiros, “Minions 2: A Origem de Gru” chamou a atenção do público com sua trilha sonora.

Na lista de músicas, inclui-se a canção “Desafinado”, um clássico da bossa nova composta por Tom Jobim e Newton Mendonça. No filme, a canção imortalizada pela gravação de João Gilberto é interpretada pela cantora Kali Uchis, que a incrementa com uma sonorização moderna, preservando, ainda assim, uma atmosfera retrô.

Produzida por Jack Antonoff, vencedor de seis Grammys, a trilha ainda contém uma parceria entre Diana Ross e Tame Impala, autores da canção tema do filme, “Turn Up the Sunshine”.

Incluindo também músicos como St. Vincent, Phoebe Bridgers, Weyes Blood, Thundercat e H.E.R, a seleção de artistas compreendeu variados gêneros, mas buscou manter referências aos anos 1970, época na qual o filme é ambientado, quando o personagem Gru -o chefe dos pequenos seres amarelos- tinha quase 12 anos, mas já sonhava em se tornar um grande vilão.

Tendo trabalhado com nomes como Lana Del Rey e FKA Twigs, Antonoff encomendou releituras de músicas famosas na época. É o caso de “Bang Bang” -canção de Frank Sinatra interpretada no filme por Caroline Polachek- e “Shining Star” -da banda Earth, Wind & Fire, cantada por Brittany Howard e Verdine White.

Dirigido por Kyle Balda, Brad Ableson e Jonathan del Val, “Minions 2” é um spin-off da série de filmes “Meu Malvado Favorito”, produzida pelo estúdio Illumination. A animação que acaba de estrear conta a história de como Gru, ainda criança, tenta se tornar membro de uma gangue de vilões e, para isso, conta com o apoio de seus ajudantes, os minions.