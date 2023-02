Michelle Yeoh leva prêmio de melhor atriz no SAG Awards; veja lista de vencedores

“Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo” embolsou mais dois prêmios no SAG com Jamie Lee Curtis e Ke Huy Quan

São Paulo – SP

Michelle Yeoh, do favoritíssimo “Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo”, levou o prêmio de melhor atriz na 29ª edição do SAG Awards, o prêmio do sindicato de atores dos Estados Unidos, que aconteceu na noite deste domingo, dia 26.

Em seu discurso de agradecimento, ela dedicou o troféu a “todo mundo que se parece comigo”, em referência à comunidade asiática.

Yeoh concorria com atuações fortes, caso de Cate Blanchett no elogiado “Tár”. O prêmio é considerado um dos principais termômetros para o Oscar, que acontece no próximo 12 de março.

“Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo” embolsou mais dois prêmios no SAG com Jamie Lee Curtis e Ke Huy Quan como atriz e ator coadjuvantes, respectivamente, e confirmou seu favoritismo.

O filme levou, ainda, o prêmio de melhor elenco e se mostra um candidato forte para o Oscar.

Na categoria de melhor ator Brendan Fraser, de “A Baleia”, foi o laureado, concorrendo contra o Elvis Presley de Austin Butler. O ator, que vive um retorno triunfal e colhe os primeiros prêmios da carreira, mal conteve a emoção ao receber o troféu.

Jennifer Coolidge, consagrada pela frase “esses gays estão tentando me matar”, de “The White Lotus”, levou o prêmio de melhor atriz em série de drama. A série, aliás, foi laureada também pelo elenco completo.

Jason Bateman levou o prêmio de melhor ator em série de drama por “Ozark”.

A protagonista de “Hacks”, Jean Smart, levou o prêmio de melhor atriz em série de comédia. Jeremy Allen White, de “O Urso”, venceu como melhor ator em série de comédia.

Sally Field, de filmes como “Forest Gump” e “Flores de Aço”, foi homenageada pela carreira.

Promovido pelo sindicato de atores, o Screen Actors Guild, associação que representa cerca de 160 mil atores e outros profissionais da indústria cinematográfica nos Estados Unidos, o SAG Awards é uma das principais premiações de cinema e TV de Hollywood e contempla exclusivamente trabalhos de atuação.

Veja abaixo a lista dos premiados.

Melhor ator em série de comédia

Jeremy Allen White, de “O Urso”

Melhor ator em filme para televisão ou série limitada

Sam Elliott, de “1883”

Melhor atriz em filme para televisão ou série limitada

Jessica Chastain, de “George & Tammy”

Melhor atriz em série de comédia

Jean Smart, de “Hacks”

Melhor elenco em série de comédia

“Abbott Elementary”

Melhor atriz coadjuvante

Jamie Lee Curtis, de “Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo”

Melhor ator coadjuvante

Ke Huy Quan, de “Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo”

Melhor atriz em série de drama

Jennifer Coolidge, de “The White Lotus”

Melhor ator em série de drama

Jason Bateman, de “Ozark”

Melhor elenco em série de drama

“The White Lotus”

Melhor atriz

Michelle Yeoh, “Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo”

Melhor ator

Brendan Fraser, de “A Baleia”

Melhor elenco em filme

“Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo”