Mês da Mulher traz mostra de cinema

Em parceria com embaixadas, filmes serão exibidos gratuitamente em centros culturais do DF

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec) promove, entre 7 e 11 de março, a Mostra Internacional de Cinema, em parceria com as embaixadas dos Estados Unidos da América, Espanha, França, Alemanha, Portugal e Japão. Os filmes serão exibidos gratuitamente nos centros culturais binacionais desses países, sempre no horário noturno.

Com o intuito de fortalecer a conscientização sobre igualdade de gênero, a mostra exibe filmes sobre os direitos e o empoderamento das mulheres de diferentes países. A estreia ocorre no dia 7 de março, às 18h30, no auditório do Instituto Cervantes, com o filme Maria (e outros), de Nely Reguera.

No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o Camões – Centro Cultural Português em Brasília, exibe o documentário Poeira e Batom no Planalto Central – 50 Mulheres na Construção de Brasília, de Tânia Fontenele, que mostra a participação feminina no processo inicial da nova capital do Brasil, construída no centro do país entre 1956 e 1960. O filme apresenta relatos de 50 mulheres provenientes de vários estados brasileiros e de países como Líbano, Japão, Alemanha e Espanha, que trabalhavam como lavadeiras, professoras, cozinheiras, caminhoneiras, prostitutas, engenheiras, entre outros ofícios. Antes do documentário brasiliense, a Embaixada do Japão exibe um vídeo cortesia.

A mostra segue no dia 9 com o alemão Imagens de (minha) Mãe, de Melaine Lischker, no Centro Cultural Franco Alemão. O local recebe ainda, no dia 10, o longa francês Playlist, de Nine Antico.

Encerra a mostra o estadunidense She Said, de Maria Schrader, que tem Carey Mulligan e Zoe Kazan interpretando o papel das repórteres investigativas Megan Twohey e Jodi Kantor, do The New York Times, que, juntas, publicaram matéria bombástica sobre o abuso sexual em Hollywood, impulsionando o movimento #MeToo nos Estados Unidos. O longa-metragem será exibido às 19h30 do dia 11 de março, no auditório da Casa Thomas Jefferson.