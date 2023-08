Mario vai mudar de voz nos games depois de quase 30 anos, anuncia Nintendo

A companhia não explicou o motivo de aposentar a voz de Charles e nem quem assumirá a posição

Charles Martinet não será mais a voz de Mario nos jogos da Nintendo, anunciou a empresa nesta segunda-feira, 11, pelo Twitter. O clássico dublador ocupava o posto desde 1995. Em uma nota curta, de dois parágrafos, publicada no perfil da Nintendo dos Estados Unidos, a empresa agradeceu ao ator de 67 anos pelos serviços prestados – e informou que ele desempenhará nova atribuição dentro da gigante dos games.

“Charles está assumindo a nova função de Embaixador Mario. Com essa transição, ele deixará de gravar vozes de personagens para nossos jogos, mas continuará a viajar pelo mundo compartilhando a alegria de Mario e interagindo com todos vocês!”, diz a Nintendo.

No filme mais recente da personagem, Super Mario Bros. O Filme, Charles dublou o pai de Mario em uma participação especial. A produção ficou envolta em polêmica porque quem assumiu a dublagem do icônico encanador bigodudo e gordinho foi Chris Pratt. Os fãs não ficaram muito satisfeitos.

Além de Mario, Charles foi a voz nos games de Luigi, Wario, Waluigi e diversas outras variações das personagens. Há cerca de dois anos o ator disse querer “dublar Mario até cair morto”, de acordo com a CBC, do Canadá, citando um blog de games chamado The Game Crater.

A declaração foi feita a um fã em uma convenção de jogos e cultura geek no país, durante uma sessão de perguntas e respostas. Ele, no entanto, adicionou: “se um dia eu achar que não sou mais capaz de fazer isso, direi à Nintendo para procurar outra pessoa.”

A companhia não explicou o motivo de aposentar a voz de Charles e nem quem assumirá a posição.

Estadão Conteúdo