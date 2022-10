Mariana Nunes cita desafio de fazer heroína misteriosa em ‘Todas as Flores’

A própria atriz questiona como sua personagem é tão ética, correta e verdadeira, mas não revela a Humberto algo tão importante como a sua verdadeira paternidade

Martha Alves

São Paulo – SP

A atriz Mariana Nunes, 41, interpreta uma heroína controversa que guarda segredos em “Todas as Flores”, novela original Globoplay, que estreou dia 19 de outubro. Na trama, ela dá vida à costureira e líder comunitária da Gamboa, Judite, que é madrinha da deficiente visual Maíra (Sophie Charlotte), filha da sua inimiga, a vilã Zoé (Regina Casé).

Mariana contou que quanto mais grava cenas da personagem percebe o quanto ela é misteriosa. Mãe de Pablo (Caio Castro), Judite nunca contou ao rapaz quem é o seu pai e deixa uma dúvida no ar para quem assiste o folhetim se ele é fruto de um romance do passado com Humberto (Fábio Assunção), casado com a ricaça Guiomar (Ana Beatriz Nogueira). Ao mesmo tempo, ela sabe tudo sobre o passado de maldades de Zoé, mas não revela para a afilhada Maíra.

A própria atriz questiona como sua personagem é tão ética, correta e verdadeira, mas não revela a Humberto algo tão importante como a sua verdadeira paternidade. Ela diz que ele é filho de um gringo que passou pelo Brasil e que já morreu, mas ele sabe que isso é mentira. “Pablo chega a chamar Judite de escorregadia porque ela dá conta da vida a todo mundo, mas não consegue dar essa informação importantíssima na vida do próprio filho.”

“A partir daí a gente vê que ela não é tão correta assim”, diz a atriz. “Por que uma pessoa que preza tanto pela verdade, honestidade esconde uma coisa tão grave?”

Mariana afirma que tem sido um desafio enorme interpretar Judite e conseguir dar coerência a uma mulher que ocupa um lugar de heroína, mas tem falhas e defeitos porque é humana. “É uma delícia dar conta dos ganchos da própria personagem [de um capítulo a outro] para que seja coerente mesmo dentro da incoerência.”

A atriz revela que tenta se agarrar a qualquer informação que aparece da sua personagem, mas não sabe o que vem depois. “Eu não sei até quando a Judite vai se manter heroína e correta. Eu estou pronta para receber o capítulo onde ela disfarça ou faça coisas ao contrário do que já falou.”