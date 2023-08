Larissa Manoela prevê o futuro no filme ‘Tá Escrito’

A produção é feita pela distribuidora Paris filmes e conta com a direção de Matheus Souza

O próximo filme estrelado por Larissa Manoela chega no dia 2 de novembro nos cinemas e o trailer já foi divulgado. Tá Escrito – O Filme conta a história de Alice, personagem vivido pela atriz, uma garota que está um pouco cética em relação aos auxílios dos astros. Um dia, a jovem recebe um livro em branco que promete realizar todos os pedidos que são escritos nas páginas.

Alice se torna um sucesso com as suas previsões e precisa encarar as consequências das suas decisões. O novo trabalho da atriz acontece em meio ao rompimento da artista com os pais, que foram os empresários de Larissa desde os seus 4 anos de idade.

A produção é feita pela distribuidora Paris filmes e conta com a direção de Matheus Souza. A Globo Filmes e a Globoplay assumem a coprodução do longa.

Novos rumos na carreira

Em maio deste ano, Larissa Manoela anunciou que assumiu o controle da própria carreira, antes administrada pela mãe, Silvana Taques. Após a declaração, inúmeras revelações sobre a relação com os seus pais foram divulgadas.

No começo do ano, a atriz teria aberto uma auditoria contra a mãe para apurar a suposta venda de sua mansão em Orlando (EUA), o que foi negado por eles. No último domingo, 13, ela revelou detalhes sobre o caso em entrevista ao Fantástico e contou que, mesmo após completar 18 anos, não era informada sobre sua situação financeira. Por esse motivo, a artista passou a questionar a situação de maneira incisiva no ano passado.

A artista contou que recebia apenas uma mesada dos pais. Em um trecho da entrevista, ela mostra um áudio enviado ao pai pedindo dinheiro para que comprasse um milho durante uma ida à praia.

Na ocasião, ela também explicou sobre sua decisão de abrir mão dos R$ 18 milhões. “Eu tenho a plena certeza de que o meu caminho vai me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos. Eu tenho a plena consciência de que essa minha escolha é para dar o conforto necessário para os meus pais”, declarou.

Em nota enviada ao programa, os pais da artista argumentaram que Larissa “falta com a verdade”. “Acreditam ser extremamente triste e lamentável, contudo, a opção pela ingratidão, pela indiferença e pelo desrespeito aos pais, que se recusam a responder com os mesmos sentimentos à injustiça que estão sofrendo. Porque Larissa é filha deles, amada incondicionalmente”, diz um trecho do comunicado.

