Lady Gaga compartilha primeira foto com Joaquin Phoenix em ‘Coringa 2’

A cantora e atriz Lady Gaga publicou em suas redes sociais a primeira foto dela em cena com o ator Joaquin Phoenix em “Coringa 2”, um dos filmes mais aguardados e que deve estrear nos cinemas do mundo todo apenas em 2024. Na trama, ela dará vida à Harley Quinn. A sequência deverá ser um musical.

Em novembro de 2019, “Coringa” alcançou a marca de US$ 1 bilhão (mais de R$ 5 bilhões) na bilheteria mundial. Era o primeiro filme não recomendado para menores de 17 anos -a segunda classificação mais restrita nos Estados Unidos- a atingir tal marca.

Dentro desta mesma classificação, ficaram logo atrás os filmes “Deadpool 2” (2018), com US$ 785 milhões (mais de R$ 4 bilhões), e “Deadpool” (2016), com US$ 783 milhões, ambos protagonizados por Ryan Reynolds.

A adaptação de Todd Phillips do famoso vilão das histórias em quadrinhos também foi a primeira produção que não da Disney ou da Marvel a alcançar a marca de US$ 1 bilhão em 2019.

Com orçamento de US$ 62.5 milhões (cerca de R$ 324 milhões), valor considerado tímido comparado ao de outros filmes de super-heróis, “Coringa” foi ainda um dos longas mais rentáveis dentro deste universo.