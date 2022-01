King Richard: Criando Campeãs já está disponível para compra e aluguel nas plataformas digitais

Estrelado por Will Smith, o filme mostra como as famosas tenistas Venus e Serena Willians, duas das maiores lendas do esporte, foram treinadas desde pequenas para a vitória

King Richard: Criando Campeãs acaba de chegar para compra e aluguel nas principais plataformas digitais.

Conheça a inspiradora história de duas das maiores lendas do esporte do mundo, Venus e Serena Williams, treinadas desde pequenas pelo pai, King Richard, para o sucesso. O filme é dirigido por Reinaldo Marcus Green a partir do roteiro de Zach Baylin e conta com grandes nomes no elenco, incluindo Will Smith, Aunjanue Ellis, Saniyya Sidney, Demi Singleton, Tony Goldwyn e Jon Bernthal.

O filme biográfico é inspirado em Richard Williams (Will Smith), pai das famosas tenistas Serena Williams (Demi Singleton) e Venus Williams (Saniyya Sidney). Armado com um plano autoral de 78 páginas, Richard Williams sempre esteve determinado a escrever suas filhas na história do esporte.

Treinando nas quadras de tênis abandonadas de Compton, Califórnia — faça chuva ou faça sol — as meninas foram moldadas pelo compromisso inflexível de seu pai e pela perspectiva equilibrada da mãe (Aunjanue Ellis), desafiando todas as probabilidades e expectativas colocadas diante delas para alcançar a vitória.

Confira o trailer!!!