Jovem de Expressão e o diretor Edu Felistoque vão desenvolver o roteiro de um longa

Aula inaugural da parceria será realizada com a participação do cineasta e exibição do filme Amado

O Jovem de Expressão e o diretor Edu Felistoque vão desenvolver o projeto Sala de Roteiro. A ideia da iniciativa é escrever o roteiro de um longa-metragem com a participação de profissionais da indústria audiovisual e com os alunos formados nas oficinas do programa social. A aula inaugural da parceria será realizada no dia 25 de outubro, das 14h às 18h, no cineclube do Jovem de Expressão, na Praça do Cidadão (Ceilândia Norte).

Dirigido e produzido por Edu Felistoque, o filme Amado será exibido durante a aula inaugural. A mais recente obra do cineasta também é fruto da parceria com Jovem de Expressão – coordenado por Rayane Soares, Antônio de Pádua, Wdson Pereira (WD) e Larô Gonzaga – o programa social atende jovens há mais de 15 anos. Rodado em Ceilândia, o longa Amado – escrito e codirigido por Erik de Castro – contou com o talento de vários profissionais formados nas oficinas do projeto – produtores, diretoras de arte, operadores de câmera, figurinistas, atores, entre outros fizeram parte da equipe técnica e artística do filme.

O filme Amado está na sessão dos filmes mais vistos no Globoplay e no Telecine. Junto com o seu diretor de produção – Flavio Costa – o diretor Edu Felistoque também pretende expor, durante a aula inaugural, os detalhes do processo de realização cinematográfica do longa, desde a ideia inicial, o roteiro, as negociações com a distribuidora, a captação de recursos até o lançamento comercial do filme. O evento também pretende provocar reflexões e incentivar perguntas sobre a indústria cinematográfica brasileira, a arte, e como um “cinema militante” também pode ser um “cinema comercial”, atingindo um público maior.

“A ideia da aula é ter um bate-papo informal e abrir para perguntas, uma integração positiva, aproximando todos de informações e conhecimentos que podem abrir caminhos para realização profissional de um filme. Quero repetir também a linda experiência que tivemos com a galera do ‘Jovem’ nas filmagens de Amado, e, agora, tê-los também na criação do roteiro da obra faz muito sentido. Como é bom ver que muitos desses talentos conseguem viver profissionalmente de sua arte”, explica o diretor Edu Felistoque

A aula será aberta ao público. Quem quiser participar, é só reservar o seu ingresso enviando um e-mail para [email protected] ou [email protected]

Programa Jovem de Expressão

Em mais de 15 anos de atividades, o programa Jovem de Expressão atendeu milhares de jovens em todo DF, proporcionando de forma gratuita a inserção da juventude em diversas atividades. Em conjunto com a rede de parceiros, o programa investe na juventude periférica realizando sonhos. O programa está presente na cidade de Ceilândia e tem como objetivo promover a saúde de jovens entre 18 aos 29 anos, realizando ações de terapia comunitária, prevenção à violência, ao crime e ao uso de drogas, tendo como objetivo o incentivo de práticas saudáveis e empreendedoras entre a juventude.

Edu Felistoque

Edu Felistoque iniciou sua carreira artística como diretor de fotografia, mas logo passou a se dedicar a várias áreas do universo audiovisual, atuando em cinema e televisão. É diretor cinematográfico, roteirista, diretor de fotografia, montador e produtor associado da Felistoque Cinema. É membro associado da Academia Internacional de Cinema, da “APACI” e acumula dezenas de prêmios nacionais e internacionais por suas produções.

Serviço

Aula Inaugural Sala de Roteiro

Cineclube do Jovem de Expressão

Dia 25 de outubro, das 14h às 18h

Praça do Cidadão (EQNM 18/20 – Ceilândia Norte)

Para participar, envie e-mail para [email protected] ou [email protected]