Ingressos para filme de Taylor Swift custam até R$ 130 e revoltam fãs; veja onde comprar mais barato

O filme chega aos cinemas no dia 3 de novembro e fica em cartaz até o dia 26 do mesmo mês

Natalia Nora

São Paulo – SP

Durante o mês de novembro, os cinemas da cidade de São Paulo vão exibir “Taylor Swift: The Eras Tour”, o filme que acompanha a cantora em um show da nova turnê. A animação dos fãs, porém, diminuiu ao chegarem às etapas de pagamento dos ingressos, que chegam a custar R$ 130 sem taxas.



O filme chega aos cinemas no dia 3 de novembro e fica em cartaz até o dia 26 do mesmo mês em redes como Cinemark, Cinépolis, Cinesystem, Kinoplex e UCI. Os valores variam de acordo com a exibidora, mas os ingressos estão mais caros do que os bilhetes para qualquer outro longa projetado nas mesmas telonas.



O preço mínimo de um ingresso para o filme da loirinha é de R$ 40, valor da modalidade inteira no Cinépolis Mais Shopping. Nas outras salas de São Paulo da rede, eles vão de R$ 80, na unidade de Itaquera, a R$ 120, nas unidades Jardim Pamplona e JK Iguatemi. O último, aliás, é o único cinema a exibir o filme dos dias 6 a 8, segunda a quarta, com nove sessões diferentes, também a R$ 120 sem taxas.



O segundo valor mais barato encontrado é R$ 80, praticado em quase todas as unidades do Cinemark, no Cinépolis Itaquera, nas unidades Itaim e Vila Olímpia da rede Kinoplex, e em todas as salas do UCI.



No Kinoplex Parque da Cidade e no Cinesystem Morumbi Town, o ingresso sai por R$ 100. Já no Cinemark Cidade Jardim VIP, o valor da modalidade inteira é de R$ 130,00, o mais caro encontrado na cidade.