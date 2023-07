Índia condena cena de sexo em ‘Oppenheimer’

Na cena, a personagem pega uma cópia do “Bhagavad Gita” e pede para o protagonista ler enquanto eles estão envolvidos na relação íntima

A estreia do drama ‘Oppenheimer’ nos cinemas gerou polêmica na Índia devido a uma cena de sexo considerada por autoridades como um “ataque contundente ao hinduísmo”. O filme narra a história do físico J. Robert Oppenheimer, conhecido como o pai da bomba atômica.

Na cena em questão, protagonizada por Robert Oppenheimer (interpretado por Cillian Murphy) e Jean Tatlock (interpretada por Florence Pugh), a personagem pega uma cópia do “Bhagavad Gita” e pede para o protagonista ler enquanto eles estão envolvidos na relação íntima.

A frase “EU ME TORNEI A MORTE, DESTRUIDORA DE MUNDOS”, associada ao momento, é uma referência que alegam ter sido o pensamento de Robert Oppenheimer quando a primeira bomba nuclear foi detonada.

O filme atraiu milhares de espectadores indianos, mas também provocou protestos nas redes sociais logo após a exibição da cena controversa. O comissário de informações do governo indiano, Uday Mahurkar, enviou um tweet ao diretor do filme, Christopher Nolan, expressando preocupação com o conteúdo da cena.

Mahurkar descreveu a cena como uma representação “direta” das crenças religiosas dos hindus e pediu respeito aos sentimentos do bilhão de hindus tolerantes. Ele também apontou que Hollywood costuma ser sensível a representações do Alcorão e do Islã, e pediu a mesma cortesia em relação às crenças hindus.

O “Bhagavad Gita”, que significa “Canção de Deus”, é uma escritura sagrada do hinduísmo e faz parte do épico “Mahabharata”. A polêmica em torno da cena ressalta a delicada questão do respeito à religião em produções artísticas e o impacto cultural que elas podem causar em diferentes contextos ao redor do mundo.