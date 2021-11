“Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa” anuncia pré-venda a partir de 29/11 ao meio-dia

O novo filme do Homem-Aranha, “Sem Volta Para Casa” estreia exclusivamente nos cinemas brasileiros em 16 de dezembro

A Sony Pictures anuncia que dia 29 de novembro ao meio-dia começa a pré-venda de “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa”. O filme estreia exclusivamente nos cinemas brasileiros em 16 dezembro.

Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, a identidade do herói amigão da vizinhança é revelada, colocando suas responsabilidades de super-herói em conflito com sua vida normal e colocando em risco aqueles com quem ele se preocupa.

Quando ele pede a ajuda do Doutor Estranho para restaurar seu segredo, o feitiço abre um buraco em seu mundo, liberando os vilões mais poderosos que já lutaram contra um Homem-Aranha em qualquer universo. Agora, Peter terá que superar seu maior desafio, que não apenas alterará para sempre seu próprio futuro, mas também o futuro do Multiverso.