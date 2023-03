HBO Max adianta horário do último episódio de ‘The Last of Us’

O serviço de streaming da empresa também vai transmitir o Oscar no mesmo dia, o que justificaria a troca de horários

O último episódio de “The Last of Us”, série dramática inspirada no game homônimo, foi adiantado para às 22h, do domingo (12). Antes, as estreias ocorriam às 23h.

No Instagram, HBO afirmou que trocou o horário a pedido dos fãs. “Uma hora mais cedo, pra dar tempo de se recuperar depois do episódio”, diz o anúncio.

O serviço de streaming da empresa também vai transmitir o Oscar no mesmo dia, o que justificaria a troca de horários. Alguns dos melhores filmes da premiação estão disponíveis para assistir online.

É a segunda vez que a HBO troca o horário de exibição da série. Em fevereiro, em razão do Super Bowl, final da liga de futebol americano, o episódio “The Last of Us” daquela semana foi lançado em uma sexta-feira.

The Last of Us

EUA, Com: Pedro Pascal, Bella Ramsey. 16 anos. 43 min. 12 de março, às 23h, na HBO Max