Greta Gerwig, diretora de ‘Barbie’, vai presidir júri do Festival de Cannes em 2024

A diretora de “Barbie”, Greta Gerwig, será a presidente do júri do festival de cinema de Cannes no ano que vem, anunciaram os organizadores do evento nesta quinta-feira (14).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A 77ª edição do festival, um dos mais importantes do cinema, acontecerá entre 14 e 25 de maio no balneário francês. Ela é a primeira diretora americana a presidir o júri do festival, e, com 40 anos, será a segunda pessoa mais jovem a capitanear o evento. Antes dela, Sophia Loren, aos 31, comandou o corpo de jurados, em 1966. Thierry Frémaux, diretor artístico do festival, e Iris Knobloch, o presidente, consideraram Gerwig a “escolha óbvia” para o cargo. A realizadora, escritora e atriz “personifica audaciosamente a renovação do cinema mundial”, disseram num comunicado, e “é também a representante de uma época que está quebrando barreiras e misturando gêneros, elevando assim os valores da inteligência e do humanismo”. “Como cinéfila, Cannes sempre foi o auge do que pode ser a linguagem universal do cinema”, disse Gerwig.

A programação do festival do próximo ano está prevista para ser anunciada em abril.