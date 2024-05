Governo de Curaçao faz permuta com Globo para gravar Caldeirão com Mion em ilha

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS)

A Secretaria de Turismo de Curaçao, uma ilha paradisíaca pertencente à Holanda, fez um acordo com a Globo para a produção de uma edição especial do Caldeirão, apresentado por Marcos Mion, naquele pedaço de terra ao sul do mar do Caribe.

Com 60 km de comprimento e largura variando entre 3 km e 12 km, Curaçao foi colonizada pelos holandeses e mistura mais de 50 etnias. A maioria dos 170 mil habitantes descende de africanos e europeus.

O local não fez um pagamento de publicidade à emissora. O investimento foi em logística para as gravações, assim como passagem e hospedagem para a equipe, apresentadores e convidados.

A Globo mostrará em seus quadros as belezas do país -como ele é uma boa opção para se passar férias em família, por exemplo. A aposta em Marcos Mion e na Globo não foi por acaso. A ilha deseja atrair para seus domínios parte do público brasileiro que viaja para Miami, nos Estados Unidos.

Além das belezas, as passagens para Curaçao têm preços atrativos. Elas variam, de acordo com dados fornecidos por órgãos oficiais do país, entre R$ 2,7 mil e R$ 5,6 mil por pessoa, em voos saindo de São Paulo. Os preços são similares aos praticados para viagens à cidade americana.

As gravações em Curaçao foram realizadas no último fim de semana, entre os dias 21 e 23 deste mês, e a Secretaria de Turismo local convidou nativos e hóspedes do maior hotel local para participarem do programa.

Além de Marcos Mion, nomes como o humorista Marcelo Adnet estiveram no país para as gravações do Caldeirão com Mion. A previsão é que o especial vá ao ar no mês de julho.

Procurada pela reportagem, a Globo confirmou a parceria entre Curaçao e a emissora.