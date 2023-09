Filmes do Distrito Federal serão exibidos no 7° CineBaru – Mostra Sagarana de Cinema

Produções de Brasília, Ceilândia e Guará representam o Distrito Federal na Mostra Competitiva Regional

O ‘CineBaru – Mostra Sagarana de Cinema’, que, há sete anos, promove o cinema produzido na Bahia, Goiás, Minas Gerais e Distrito Federal, nesta edição terá a participação dos filmes ‘Me Farei Ouvir’, de Bianca Novais e Flora Egécia; ‘Estrela da Tarde’, de Francisco Rio; e ‘Todo dia ele faz tudo sempre igual’, de Beta Rangel e Ricardo Brasília na Mostra Competitiva Regional. Além disso, o ‘A Batalha, de Heriferia’ (Raniere Cosmo) será exibido na Mostra Sertãozin, voltado para o público infantojuvenil.

Os curtas-metragens serão exibidos na Vila de Sagarana (Arinos-MG) entre os dias 28 e 30 de setembro. Fazem parte do conjunto de 18 filmes da Mostra Competitiva Regional e dos 10 filmes da Mostra Sertãozin. A programação conta ainda com a Mostra Sertão, com a exibição de longas-metragens produzidos na região, atividades formativas, espaço infantil e rodas de prosas.

A seleção completa dos filmes por ser acessada aqui.

Serviço

7° CineBaru – Mostra Sagarana de Cinema

28 a 30 de setembro de 2023

Mostra Competitiva: Curtas (< 30′) | Bahia, Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais

Mostra Sertãozin: Público infantojuvenil

Mostra Sertão: Longas-metragens