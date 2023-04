Filme inédito retrata a vida e os sonhos de três mulheres durante a pandemia

Mundos terá exibições gratuitas de 3 a 7 de maio

Fica em cartaz entre 3 e 7 de maio o filme Mundos, uma realização do grupo Teatro do Instante, vinculado ao departamento de Artes Cênicas da Universidade de Brasília (UnB), com atuação das atrizes Alice Stefânia, Giselle Rodrigues e Rita de Almeida Castro. A obra, originalmente concebida como uma montagem teatral, foi adaptada para o formato de vídeo, e agora será exibida online, com transmissão feita pelo YouTube, todos os dias, às 19h e também às 20h. Para retirar os ingressos gratuitos basta acessar youtube.com/@teatrodoinstante2744.



O filme apresenta trajetórias de três mulheres, e aborda seus sonhos e devaneios. No processo de criação foram trabalhadas viagens xamânicas, diálogos e experimentos de telepatia e empatia, passando por fluxos de escrita automática e registros de sonhos, até consultas e criações oraculares. Construído ao longo da pandemia de Covid 19, o filme aborda também o impedimento das artistas envolvidas de estarem fisicamente juntas, e experimenta diferentes formas de presença. Mundos é realizado com apoio do Ministério da Cultura através de recursos da Corumbá Concessões.



Rita de Almeida Castro, integrante do coletivo e do filme, explica que Mundos partiu de uma proposta das atrizes, e foi gerido coletivamente. “É um filme sem palavras. Um vídeo poema que dialoga com o mundo imagético arquetípico, com dimensões do campo sutil, e dialoga com questões cotidianas e ao mesmo tempo com questões transcendentes. Apresenta inquietudes e anseios dessas três mulheres e é uma abordagem para o campo da imaginação”, define.



A direção da obra é de Tatiana Bittar em colaboração com as atrizes, e a direção de arte é assinada por William Ferreira. A co-direção e participação na dramaturgia ficou a cargo de Lupe Leal. A direção de fotografia e montagem é de Joy Ballard. A música do filme é original, feita por Lupa Marques, Felipe Castro Praude e Ana Castro Borges. A temporada de exibições de Mundos conta ainda com a Oficina Olhar Criador, desenvolvida e ministrada por Lupe Leal para alunos e professores da rede pública de ensino, com acessibilidade para pessoas surdas e cegas.

SERVIÇO

Mundos

De 3 a 7 de maio

Exibição gratuita em youtube.com/@teatrodoinstante2744

Classificação indicativa 14 anos