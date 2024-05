Filme de Walter Salles com Fernanda Montenegro terá distribuição internacional

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O cineasta Walter Salles vai retornar ao posto de diretor no filme “Eu Ainda Estou Aqui”, que será protagonizado por Fernanda Torres e também contará com Fernanda Montenegro, mãe da atriz. Segundo o Deadline, o longa foi adquirido pela Sony Classics e terá distribuição internacional.

O novo trabalho do diretor de “Central do Brasil” -o longa de 1998 que rendeu a Montenegro uma indicação ao Oscar- será ambientado no Brasil em 1971, durante a ditadura militar. O filme é baseado no livro de memórias de Marcelo Rubens Paiva sobre sua mãe, Eunice Paiva.

A trama acompanha uma mãe de cinco filhos que é forçada a se reinventar quando seu marido é levado de sua casa à beira-mar pela polícia e desaparece. Marcelo Rubens Paiva tinha 11 anos quando seu pai, o deputado de esquerda Rubens Paiva, foi levado para interrogatório pelos militares, depois de retornar do exílio e nunca mais foi visto.

“Eu Ainda Estou Aqui” será o primeiro longa narrativo de Salles, conhecido também por “Diários de Motocicleta”, de 2004, e “Na Estrada”, de 2012, em 12 anos. Rodado no ano passado no Rio de Janeiro, o filme ainda não tem previsão de lançamento.

Com roteiro de Murilo Hauser e Heitor Lorega, “Eu Ainda Estou Aqui” teve os direitos comprados pela Sony Classics. O estúdio, diz o Deadline, vai distribuir o filme para a América do Norte, Europa Oriental, Turquia, Portugal, Austrália, Nova Zelândia e o Oriente Médio.