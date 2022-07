Filme de comédia protagonizado por Arthur Aguiar terá ‘trapalhão’

Dedé Santana também fará parte do elenco do longa “Rico’s”, com roteiro escrito pelos paraibanos Lucas Veloso e Elvis Guimarães

Além do vencedor do “Big Brother Brasil 22”, Arthur Aguiar, Dedé Santana também fará parte do elenco do filme de comédia “Rico’s”, com roteiro escrito pelos paraibanos Lucas Veloso e Elvis Guimarães. “Ainda outras participações de artistas conhecidos vão ser confirmadas”, afirmou Elvis. “Os personagens de Lucas e Dedé Santana são paraibanos no filme”, disse ele. “Por questões óbvias a gente vai chamar os consagrados do Sudeste, por questões mercadológicas e de logística. Mas a gente também vai levar um paraibano com a gente porque vai ser uma forma da gente abrir uma porta muito boa para alguém daqui” confirmaram os roteiristas.