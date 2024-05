Filme com cena de sexo entre Daniel Filho e Dennis Carvalho é restaurado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O filme “Espelho de Carne”, lançando em 1984 e cultuado pela geração VHS, virou polêmica na época, e agora, pode se tornar um cult também para as novas gerações.

O longa, dirigido por Antonio Carlos da Fontoura foi restaurado 40 anos depois de sua estreia nos cinemas.

O filme ganhou uma sessão na noite da última quarta-feira no Estação Net Rio com a presença do diretor e da equipe.

Além disso, foi inaugurada uma exposição em homenagem a Fontoura, que será tema de uma mostra no mesmo cinema.

Sucesso no Brasil, “Espelho de Carne” será exibido também no exterior.

Antonio Carlos deu um spoiler: “Existe o interesse da exibição do filme em vários países. Tire as crianças da sala”.

“Espelho de Carne” se passa, praticamente, num apartamento de luxo (e kitsch) na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A rotina de seus moradores muda quando Alvaro (Dennis Carvalho) arremata num leilão um espelho que pertencia à dona de um bordel.

Quem protagoniza a produção é Dennis, ao lado de Daniel Filho.

Os dois fazem sexo depois de uma partida de baralho.

A cena dos diretores nus é refletida no tal espelho enquanto acontece a transa.

O elenco também conta com Maria Zilda, Hileana Menezes, Joana Fomm e Roberto Bataglin.