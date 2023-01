Filme alemão ‘Nada de Novo no Front’ lidera lista de favoritos do Bafta

Em seguida, aparecem Os Banshees de Inisherin, de Martin McDonagh, e Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, de Daniel Kwan e Daniel Scheinert

O filme alemão Nada de Novo no Front (Netflix), de Edward Berger, lidera a lista do Bafta, o Oscar inglês, principal premiação britânica para a indústria cinematográfica, com 14 indicações. Épico sobre a 1.ª Guerra Mundial e nova adaptação para o cinema do romance de 1928 do alemão Erich Maria Remarque, o longa é o primeiro a somar 14 ou mais indicações para o Bafta desde O Discurso do Rei, em 2011.

Em seguida, aparecem Os Banshees de Inisherin, de Martin McDonagh, e Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, de Daniel Kwan e Daniel Scheinert, cada um com 10 indicações para o prêmio.

O filme biográfico Elvis, de Baz Luhrmann, vem logo em seguida, com nove. Os vencedores serão anunciados em 19 de fevereiro, em Londres. A categoria de melhor ator coloca Colin Farrell (Os Banshees de Inisherin) contra Austin Butler (Elvis); Brendan Fraser (A Baleia); Daryl McCormack por Boa Sorte, Leo Grande, Paul Mescal por Aftersun e Bill Nighy por Living.

Mulheres

Além dos indicados, a Academia de Cinema da Grã-Bretanha decidiu introduzir mudanças para aumentar a diversidade dos prêmios. Em 2020, nenhuma mulher foi indicada para a categoria melhor direção, pelo sétimo ano consecutivo. Além disso, todos os 20 indicados nas categorias de ator principal e coadjuvante eram brancos.

Na prática, os organizadores estão alterando o processo de votação e criando uma nova rodada de “lista longa” antes da seleção final por categoria. Para o prêmio de melhor filme haverá uma lista de 15 produções a que todo o júri deve assistir antes de votar.

