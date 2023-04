Festival Taguá de Cinema lança 2ª Temporada de Futuroscopia

O conteúdo fica disponível até o dia 30 de abril para acesso gratuito

O 18º Festival Taguá de Cinema está cheio de novidades! E uma delas é a criação da comunidade digital do festival no whatsapp, com conteúdos e informações exclusivas para os participantes. Um canal para quem quer acompanhar de pertinho o festival e estreitar o diálogo sobre cinema, realização audiovisual e muito mais. Para participar, basta um clique pelo linktree do instagram @festivaltagua.

Para o lançamento da comunidade, na próxima sexta-feira (7/4), o primeiro conteúdo exclusivo: a 2ª Temporada do Futuroscopia, 13 programas de entrevistas com realizadores de curta-metragem que participaram da mostra competitiva na última edição do Festival. O conteúdo fica disponível até o dia 30 de abril para acesso gratuito.

Uma websérie sobre o olhar e o futuro do cinema, feita em parceria com estudantes de audiovisual do IFB Recanto das Emas, responsáveis pela filmagem e edição. Em formato de talk-show, a entrevistadora Karina Canêdo conversa com os criadores e realizadores de curtas-metragens sobre o trabalho que desenvolvem e como percebem o futuro do cinema.

Vem aí a mostra competitiva

E as inscrições para a mostra competitiva do Festival Taguá de Cinema – que será realizada em junho deste ano – terminaram em março. Foram 554 filmes inscritos, provenientes de todos os estados do Brasil e Distrito Federal. A maioria dos filmes inscritos são de pessoas de São Paulo, 127, do Rio de Janeiro temos 75 curtas, 62 de Minas Gerais e 50 do Distrito Federal.

A categoria Ficção foi a mais contemplada, com 287 obras, seguido por 198 Documentários, 71 filmes Experimentais, 36 animações e oito Infantis. A categoria “Outros” registrou 6 filmes.

Acompanhe o site do festival, que, em breve, trará a lista dos selecionados pela curadoria para exibição no Sesc Taguatinga.

17º Festival Taguá de Cinema

Lançamento da webserie Futuroscopia

Dia 7 de abril, na comunidade do whatsapp do festival. Acesso pelo instagram @festivaltagua