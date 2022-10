Festival do Rio premia ‘Paloma’, filme sobre trans que sonha em casar na igreja

Além do troféu de melhor longa de ficção da seção Première Brasil, ele embolsou também o de melhor atriz, para Kika Sena, e o prêmio Felix

Leonardo Sanchez

Rio de Janeiro – RJ

A 24ª edição do Festival do Rio, um dos mais importantes eventos cinematográficos do país, chegou ao fim na noite deste domingo (16) dando seu principal prêmio ao filme “Paloma”, de Marcelo Gomes. Além do troféu de melhor longa de ficção da seção Première Brasil, ele embolsou também o de melhor atriz, para Kika Sena, e o prêmio Felix, para obras com temática LGBTQIA+.

“Paloma” narra a história de uma mulher trans que sonha em se casar na igreja. Seu pedido, no entanto, é recusado pelo padre local, o que não a impede de tentar realizá-lo. O título ainda não tem data para estrear no circuito.

Na categoria de melhor longa documental, quem levou o prêmio foi “Exu e o Universo”, de Thiago Zanato, enquanto na de curta de ficção, “Escasso”, de Clara Anastácia e Gabriella Gaia Meirelles saiu vencedor. “7 Cortes de Cabelo no Congo” e “Mato Seco em Chamas” receberam, respectivamente, menção honrosa e prêmio especial do júri.

Os premiados foram definidos por três júris. O principal, da Première Brasil, presidido por Antônio Pitanga, teve Clélia Bessa, Andréia Horta, João Jardim, Bernard Payen e Eleonora Granata-Jenkinson como integrantes.

No Novos Rumos, Sara Silveira presidiu o grupo formado por Alice Marcone, Dina Salem Levy e Eduardo Ades. Já o júri do Felix teve Ailton Franco Jr. à frente, com Marcio Debellian, Mayara Aguiar e Luiza Shelling Tubaldini.

Confira abaixo a lista completa de premiados do Festival do Rio.

PREMIÈRE BRASIL

– Melhor longa de ficção: “Paloma”, de Marcelo Gomes

– Melhor longa documentário: “Exu e o Universo”, de Thiago Zanato

– Menção honrosa do júri: “7 Cortes de Cabelo no Congo”, de Luciana Bezerra, Gustavo Melo e Pedro Rossi

– Prêmio Especial do Júri: “Mato Seco em Chamas”, de Adirley Queirós e Joana Pimenta

– Melhor direção de ficção: Julia Murat, por “Regra 34”

– Melhor direção de documentário: Juliana Vicente, por “Diálogos com Ruth de Souza”

– Melhor fotografia: Joana Pimenta, por “Mato Seco em Chamas”

– Melhor roteiro: Carolina Marcowicz, por “Carvão”

– Melhor direção de arte: Marines Mencio, por “Carvão”

– Melhor montagem: Matheus Farias, por “Propriedade”

– Melhor atriz coadjuvante: Aline Marta, por “Carvão”

– Melhor ator coadjuvante: Timothy Wilson, por “Fogaréu”

– Melhor ator: Dario Grandinetti, por “Bem-vinda, Violeta!”

– Melhor atriz: Kika Sena, por “Paloma”

– Melhor curta: “Escasso”, de Clara Anastácia e Gabriela Gaia Meirelles

PREMIÈRE BRASIL NOVOS RUMOS

– Melhor longa: “Três Tigres Tristes”, de Gustavo Vinagre

– Melhor direção: Leonardo Martinelli, por “Fantasma Neon”

– Prêmio Especial do Júri: “Maputo Nakuzandza”, de Ariadine Zampaulo

– Melhor curta: “Curupira e a Máquina do Destino”, de Janaina Wagner

PRÊMIO FELIX

– Melhor filme brasileiro: “Paloma”, de Marcelo Gomes

– Melhor documentário: “Corpolítica”, de Pedro Henrique França

– Menção honrosa: “Não É a Primeira Vez que Lutamos pelo Nosso Amor”, de Luis Carlos de Alencar

– Melhor filme estrangeiro: “Meu Lugar no Mundo”, de Adrián Silvestre

– Prêmio especial do júri: “Fogo-Fátuo”, de João Pedro Rodrigues