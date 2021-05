Festival de cinema em casa: a 90 dias de Gramado

Realizado mais uma vez de maneira híbrida, o Festival de Cinema de Gramado reforça parceria com Canal Brasil e TVE-RS.

De 13 a 21 de agosto de 2021, a cidade de Gramado, na Serra Gaúcha, irá respirar cinema brasileiro e latino mais uma vez. Pelo 49º ano consecutivo, a cidade realiza o mais importante festival de cinema da América Latina. Este ano, o evento seguirá os moldes implementados na edição anterior, que foi pioneira no Brasil ao mesclar o digital com a televisão.

O evento programa para este ano uma edição on-line e com exibição oficial pelo Canal Brasil. A decisão parte do entendimento de que é necessário manter a realização, mas de forma segura, diante do cenário da pandemia, e como importante janela para o setor audiovisual, já bastante impactado.

“Seja pela televisão, pelo computador, pelo celular ou pelo tablet. Vamos levar Gramado para a casa dos brasileiros. Enquanto ainda não podemos nos reunir nas salas de cinema, vamos aproveitar o melhor do audiovisual gaúcho, brasileiro e latino do conforto do sofá da nossa casa”, diz Diego Scariot, diretor de eventos da Gramadotur, autarquia municipal responsável pela realização do festival.

Exibidor oficial do evento, o Canal Brasil reforça sua parceria de décadas com Gramado que ganhou mais um capítulo na última edição. O canal será novamente a tela oficial das Mostras Competitivas: longas-metragens brasileiros e estrangeiros e curtas-metragens brasileiros. Como novidade, o Canal Brasil irá exibir, também na grade linear, os longas-metragens gaúchos, dando mais visibilidade às produções do Rio Grande do Sul. Os curtas-metragens gaúchos ficarão disponíveis no serviço de streaming Canal Brasil Play.

Além da exibição inédita, o Canal mantém sua cobertura jornalística e a transmissão ao vivo da cerimônia de premiação. O conteúdo terá espaço no canal de TV por assinatura, disponível pelas principais operadoras do país.

Outra parceira que retorna para a 49ª edição é a TVE-RS. A emissora pública gaúcha será mais uma vez palco da Coletiva de Lançamento do evento e revelação dos filmes concorrentes, prevista para primeira quinzena de julho. A emissora irá exibir, também, os curtas-metragens produzidos no estado, os debates com realizadores gaúchos e as cerimônias de premiação. Uma das novidades da edição será a exibição dos filmes e debates em 4 programas.

Para Caio Klein, diretor geral da TVE, firmar novamente essa parceria é um compromisso de respeito com os produtores e realizadores gaúchos. “O Festival de Gramado é um orgulho para o nosso estado. São quase 50 anos de uma história de resistência e amor pelo cinema. Poder ter a TVE como parceira desse evento e levar para nosso público o que está sendo produzido por cineastas gaúchos nos orgulha muito”, comenta.

Inscrições para Curtas e Longas Gaúchos seguem até o dia 25 de maio

Realizadores gaúchos têm até às 23h59 do dia 25 de maio para inscrever seus filmes para o Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema – Mostra Gaúcha de Curtas e para a Mostra de Longas-Metragens Gaúchos. Os regulamentos de cada mostra, bem como as fichas de inscrição, podem ser acessados no site http://www.festivaldegramado.net.