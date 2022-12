Fã compra casa famosa do filme ‘Os Goonies’ avaliada em US$ 1,7 milhão

Desde que o filme chegou aos cinemas em 1985, os fãs lotaram a casa no porto histórico de Astoria, no noroeste do Oregon

Um agente imobiliário da casa vitoriana apresentada no filme “Os Goonies” em Astoria, Oregon, EUA, disse nesta semana que o provável novo proprietário do imóvel é fã do clássico filme de amadurecimento sobre amizades e caça ao tesouro, e que ele promete preservar e proteger o marco. A casa de 1896 com vista deslumbrante do Rio Columbia que deságua no Oceano Pacífico foi listada em novembro com um preço inicial de quase US$ 1,7 milhão.

Jordan Miller, da John L. Scott Real Estate, disse que a venda deve ser concluída em meados de janeiro, informou o jornal The Oregonian. O novo proprietário, que se autodescreve como empreendedor em série, tornará seu nome conhecido na ocasião, disse Miller.

Desde que o filme chegou aos cinemas em 1985, os fãs lotaram a casa no porto histórico de Astoria, no noroeste do Oregon. A cidade comemora o Dia dos Goonies no dia 7 de junho, data de lançamento do filme, e recebe milhares de pessoas para o evento

Uma oferta foi aceita seis dias depois que a casa foi colocada à venda, de acordo com o registro público. “Depois que se espalhou a notícia de que a propriedade estava à venda, recebemos várias ofertas, pelo preço pedido e acima”, disse Miller. Alguns dos móveis da casa, restaurados ao estilo original de 1896, também podem ser vendidos ao comprador, adicionou.

A ex-proprietária da casa, Sandi Preston, era conhecida por receber bem os visitantes. Mas ela morava na residência e as multidões constantes provocavam uma tensão que a levava às vezes a fechar o imóvel ao tráfego de pedestres.

Depois que o 30º aniversário do filme atraiu cerca de 1.500 visitantes diários em 2015, Preston postou placas de “proibido invadir”, impedindo os turistas de caminhar até a propriedade. Ela reabriu a casa ao público em agosto.

Baseado em uma história de Steven Spielberg, o filme apresenta um grupo de amigos que luta para proteger suas casas de um clube de campo em expansão e ameaças de execução hipotecária. No processo, eles descobrem um antigo mapa do tesouro que os leva a uma aventura e permite que eles salvem seu bairro. Fonte: Associated Press.

Estadão Conteúdo