Emma Thompson diz que campanha para o Oscar a deixou gravemente doente

Vencedora de duas estatuetas do prêmio, a atriz considera efeitos da fama altamente tóxicos

Conhecida por seus papéis em filmes como Nany McPhee e Cruella, Emma Thompson declarou ao podcast Radio Times ter ficado severamente doente durante com as duas participações que fez para a premiação do Oscar.

A atriz e roteirista diz ter ficado alérgica a essa parte de seu trabalho. “Nas duas vezes em que tive que fazer o Oscar, fiquei doente, gravemente doente, antes e durante. Desenvolvi uma espécie de alergia a isso”, diz.

Thompson foi indicada ao Oscar por quatro filmes diferentes, ela levou a estatueta de melhor atriz em 1993 por “Howards End” e em 1996 a de melhor roteiro com “Razão e Sensibilidade”, adaptação do romance de Jane Austen.

Ao ser questionada sobre a experiência com a fama, ela acredita ter tido sorte. “Deve ser horrível ser alguém como James Bond, ou como aquelas pessoas que realmente não podem ir a lugar nenhum. Perder completamente o anonimato não é muito agradável para você ou para as pessoas ao seu redor”, diz.

Para ela, se a ideia é ser reconhecido, a pessoa precisa aprender a lidar com a fama, mas não era o que estava em seus planos. “Não era o que eu queria e acho que é uma condição altamente tóxica”.

As críticas de Thompson à pressão da premiação surgem após polêmica envolvendo indicação surpresa de Andrea Riseborough ao Oscar de melhor atriz por “To Leslie”. A campanha da atriz foi investigada por violar regras da premiação.