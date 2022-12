‘Emily em Paris’ e ‘Casamento às Cegas’ têm novos episódios na Netflix; veja estreias do mês

“Gossip Girl” volta com novas confusões, brigas, traições e fofocas que acontecem na vida de estudantes de escolas particulares de Nova York

Natalia Nora

São Paulo – SP

O mês de dezembro está recheado de estreias nas plataformas de streaming, com novas temporadas de séries de sucesso. É o caso de “Emily em Paris”, “Gossip Girl” e “Yellowstone”, que ganham novos episódios para resolver o que foi deixado sem conclusão nos episódios anteriores.

“Gossip Girl”, reboot da série de mesmo nome produzido pela HBO Max, volta com novas confusões, brigas, traições e fofocas que acontecem na vida de estudantes de escolas particulares de Nova York. No segundo semestre do ano letivo, a garota do blog que dá nome à produção continua a revelar segredos para satisfazer seus seguidores nas redes sociais.

Os fãs de documentários também podem aproveitar o mês para conhecer três histórias. “Robert Downey Sr.” mostra a trajetória do ator e diretor de cinema que morreu em 2021, na Netflix. Já “Os Caminhos de Jesus” traz o jornalista Rodrigo Alvarez em uma investigação sobre a vida de Cristo de um ponto de vista laico, no Globoplay. Por fim, “Em Plena Luz do Dia: O Caso Narvarte” acompanha novos acontecimentos da investigação de um crime mexicano, também na Netflix.

Os amantes de programas de reality show polêmicos podem esperar a nova temporada de “Casamento às Cegas: Brasil”, da Netflix, novamente apresentada pelo casal Camila Queiroz e Klebber Toledo. A premissa é a mesma dos episódios anteriores: solteiros desconhecidos precisam escolher um parceiro só pela voz, por meio de conversas.

Confira dez produções que chegam às principais plataformas de streaming em dezembro.

OS CAMINHOS DE JESUS

O jornalista Rodrigo Alvarez conduz uma investigação sobre a vida de Jesus a partir de uma visão laica. A busca o leva ao Oriente Médio, onde ele segue os passos de Cristo registrados em pergaminhos e manuscritos encontrados em Israel e no Egito. Ao entrevistar as maiores autoridades no assunto, Alvarez revela um personagem diferente daquele retratado na Bíblia. O documentário chega ao catálogo do Globoplay no dia 9 de dezembro.

Brasil, 2022. Direção: Daniel Billio. Livre. No Globoplay

O CANGACEIRO DO FUTURO

A série brasileira produzida pela Netflix tem a participação do comediante e youtuber Whindersson Nunes, que interpreta um entregador que volta no tempo após levar uma pancada na cabeça. Ao acordar em 1927, ele descobre que se parece com um temido cangaceiro da região e passa a agir como se fosse o criminoso para tirar vantagens da semelhança. A série fica disponível no dia 25 de dezembro.

Brasil, 2022. Direção: Halder Gomes. Com: Whindersson Nunes, Edmilson Filho e Chandelly Braz. Sem classificação indicativa. Na Netflix

CASAMENTO ÀS CEGAS: BRASIL

No finalzinho do ano, em 28 de dezembro, estreia a segunda temporada do reality show em que casais se conhecem, como o próprio nome já diz, às cegas. Nos novos episódios, os participantes precisam encontrar o amor sem se apegar às aparências e, se optarem pelo matrimônio, vão passar a lua de mel em um hotel na floresta amazônica.

Brasil, 2022. Com: Camila Queiroz e Klebber Toledo. 14 anos. Na Netflix

EMILY EM PARIS

A terceira temporada da série sobre a americana Emily Cooper e sua busca para entrar na indústria da moda chega à Netflix no dia 21 de dezembro. A temporada anterior deixou algumas pontas soltas que devem ser retomadas nos próximos episódios, como a dúvida na vida amorosa e os problemas no trabalho. A estrangeira se esforça a cada cena para se parecer mais com as parisienses, o que também estremeceu suas relações na última temporada.

Estados Unidos, 2022. Criação: Darren Star. Com: Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu e Ashley Park. 14 anos. Na Netflix

EM PLENA LUZ DO DIA: O CASO NARVARTE

Mais um documentário chega ao catálogo da Netflix em dezembro, dessa vez para os fãs de investigações e “true crime”. O longa revela evidências de corrupção na investigação de cinco homicídios que aconteceram no bairro de Narvarte, na Cidade do México, em 2015. No início de 2022, as famílias das vítimas acusaram a justiça local de esconder evidências. A produção fica disponível para o público a partir do dia 8 de dezembro.

México, 2022. Direção: Alberto Arnaut Estrada. Sem classificação indicativa. Na Netflix

O ESPÍRITO DO NATAL

O especial de Natal do Porta dos Fundos deste ano vai integrar o catálogo do Paramount+ em dezembro, ainda sem data confirmada. O filme conta a história de cinco amigos que não gostam de comemorar a data e escolhem aproveitar o feriado em uma casa de campo isolada. A ideia começa a dar errado quando um invasor, vestido de vermelho, é assassinado por um dos amigos e dá início a uma série de ataques ao grupo.

Brasil, 2022. Direção: Rodrigo Van der Put. Com: Fábio Porchat, Rafael Portugal e Thati Lopes. 16 anos. No Paramount+

GOSSIP GIRL

A garota do blog volta ao catálogo da HBO Max nesta quinta-feira (1º) e deve tumultuar as relações que pareciam estar tranquilas no final da primeira temporada. Quem estiver curioso para saber o que vai acontecer ou gostar de procurar pistas e criar teorias, pode checar os perfis reais dos personagens no Instagram, que dão indícios de como estão as vidas deles nesse novo começo.

Estados Unidos, 2022. Criação: Joshua Safran. Com: Eli Brown, Jordan Alexander e Whitney Peak. 14 anos. Na HBO Max

PALOMA

O filme que se inspira em uma história real chega ao Globoplay nesta quinta-feira (1º). O longa conta a história de Paloma, uma mulher transsexual que vive no campo com a filha e o cônjuge, com quem sonha em se casar na igreja. Tendo o pedido de celebração negado pelo padre local, ela escreve uma carta para o Papa. A produção foi premiada no Chicago International Film Festival e no Huelva Latin American Film Festival.

Brasil, Portugal, 2022. Direção: Marcelo Gomes. Com: Patricia Dawson, Samya De Lavor, Márcio Flecher. 16 anos. No Globoplay

ROBERT DOWNEY SR.

Robert Downey Jr., conhecido por interpretar o Homem de Ferro, produz este documentário em homenagem ao pai, morto em 2021. O ator e diretor trabalhou em filmes como “Viver e Morrer em Los Angeles” e “Boogie Nights: Prazer sem Limites”. O longa chega ao catálogo da Netflix nesta sexta-feira (1º), quase um ano e meio após a morte do cineasta.

Estados Unidos, 2022. Direção: Chris Smith. 10 anos. Na Netflix

YELLOWSTONE

A quinta temporada da série chega ao catálogo da Paramount+ no dia 11 de dezembro. A família Dutton, além de lidar com seus conflitos internos, precisa enfrentar uma cidade, uma reserva indígena e um parque nacional para manter suas fronteiras. A série que bateu recordes de audiência nos Estados Unidos já foi indicada a 26 prêmios e levou cinco, três deles foram no Western Heritage Awards.

Estados Unidos. Criação: John Linson e Taylor Sheridan. Com: Kevin Costner, Luke Grimes e Kelly Reilly. 18 anos. No Paramount+