Embaixada da França transmite filmes de graça toda quarta-feira

Confira os longas selecionados para o mês de julho

A Embaixada da França, que transmite toda semana filmes franceses com legendas em português, preparou longas do Festival Varilux de Cinema Francês, maior evento de promoção e produção cinematográfica francesa no Brasil, para o mês de julho. As sessões ocorrem toda quarta-feira, começando amanhã (6), e são gratuitas.

Confira os quatro filmes selecionados para este mês:

Golias – transmissão dia 6 de julho

France é uma ativista contra o uso de pesticidas. Patrick, um obscuro e solitário advogado parisiense, é especialista em direito ambiental. Mathias, lobista brilhante e apressado, defende os interesses de um gigante da indústria agroquímica. Seguindo o ato radical de uma pessoa anônima, esses três destinos, que nunca deveriam ter se cruzado, se acotovelam, colidem e se inflamam.

Golias

De Frédéric Tellier. 2022. França

Com Gilles Lellouche, Pierre Niney, Emmanuelle Bercot

2h02. Drama/Suspense. 14 anos

Contratempos – transmissão dia 13 de julho

Julie luta sozinha para criar dois filhos no subúrbio e manter seu emprego em Paris. Quando ela finalmente consegue uma entrevista para um cargo que desejava, uma greve geral eclode, paralisando o transporte. Ela então embarcará em uma corrida frenética para salvar seu emprego e sua família. Vencedor dos prêmios de Melhor Diretor e Melhor Atriz (Laure Calamy) no Festival de Veneza.

Contratempos

De Eric Gravel. 2022. França

Com Laure Calamy, Anne Suarez

1h28. Drama. 14 anos

Sentinela do Sul – transmissão dia 20 de julho

Após uma operação clandestina que dizimou sua unidade no Afeganistão, o soldado Christian Lafayette está de volta à França. Enquanto tenta retomar uma vida normal, logo se envolve no tráfico de ópio para salvar seus dois irmãos de armas sobreviventes.

Sentinela do Sul

De Mathieu Gérault . 2021. França

Com Sofian Khammes, Niels Schneider

1h37. Drama. 14 anos

O Mundo de Ontem – transmissão dia 27 de julho

Elisabeth de Raincy, Presidente da República, optou por se aposentar da vida política. Três dias antes do primeiro turno das eleições presidenciais, ela fica sabendo por seu secretário-geral, Franck L’Herbier, que um escândalo atrapalhará seu sucessor e dará a vitória à extrema-direita. Eles têm três dias para mudar o curso da história.

O Mundo de Ontem

De Diastème. 2022. França

Com Léa Drucker, Denis Podalydès

1h29. Drama. 14 anos

Serviço

Sala Le Corbusier, 19h

Embaixada da França: SES Av. das Nações Lote 4 Quadra 801