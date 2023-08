Embaixada da França recebe, em agosto, a mostra Pio Marmaï

Os filmes são transmitidos toda quarta-feira, começando por hoje (2) com o longa “À Beira da Loucura”

Em agosto, a Sala Le Corbusier, da Embaixada da França em Brasília, recebe a mostra de longas-metragens “Pio Marmaï”. Os filmes, com participação de Pio Marmaï como ator ou diretor, têm como objetivo lançar uma reflexão coletiva, sobretudo acerca do peso do silêncio carregado pelas vítimas de preconceitos atemporais.

Os filmes são transmitidos toda quarta-feira, começando por hoje (2) com o longa “À Beira da Loucura”, dirigido por Audrey Diwan, e protagonizado por Pio Marmaï e Carole Franck.

À beira da loucura (Mais vous êtes fous) – 02/08

De Audrey Diwan. 2019. França.

Com Pio Marmaï e Carole Franck.

1h35. Comédia dramática. 14 anos.

Roman ama Camille tanto quanto ama suas duas filhas. Mas ele esconde de todos um grave problema de vício, que pode colocar em risco o que ele mais valoriza. O amor tem chance quando a confiança é quebrada?

Felicidade (Felicità) – 09/08

De Bruno Merle. 2020. França.

Com Pio Marmaï, Rita Merle e Camille Rutherford.

1h22. Drama. 12 anos.

Para Tim e Chloé, felicidade é dia a dia e sem apego. Mas amanhã o verão acaba. A filha deles, Tommy, está indo para a faculdade e prometemos que, este ano, ela não perderá esse grande acontecimento. Mas isso foi antes de Chloé desaparecer, Tim roubar um carro e um cosmonauta entrar na história.

Madrugada em Paris (Médecin de nuit) – 16/08

De Elie Wajeman. 2020. França.

Com Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, Pio Marmaï.

1h22. Drama. 14 anos.

Mikaël é um médico plantonista noturno. Ele atende pacientes de bairros violentos, mas também aqueles que ninguém quer atender: os viciados em drogas. Dividido entre sua esposa e sua amante, arrastado por seu primo farmacêutico para um perigoso tráfico de receitas falsas de Subutex, sua vida está um caos. Mikaël não tem mais escolha: esta noite, ele deve tomar seu destino em suas próprias mãos.

Pétaouchnok (Pétaouchnok) – 23/08

De Édouard Deluc. 2021. França.

Com Pio Marmaï, Philippe Rebbot, Camille Chamoux.

1h36. Comédia. 12 anos.

No coração dos Pirineus, dois amigos têm a ideia do século para sair da precariedade: lançar uma cavalgada fantástica pelas montanhas para turistas em busca de natureza, silêncio e aventura.

A Fratura (La Fracture) – 30/08

De Catherine Corsini. 2021. França.

Com Marina Foïs, Valéria Bruni-Tedeschi, Pio Marmaï, Aïssato U Diallo Sagna.

1h39. Comédia Dramática. 12 anos.

Raf e Julie, um casal prestes a se separar, encontram-se em um pronto-socorro à beira da asfixia, na noite de uma manifestação parisiense dos Coletes Amarelos. O encontro com Yann, um manifestante ferido e furioso, destruirá as certezas e preconceitos de todos. Lá fora, a tensão está aumentando. O hospital, sob pressão, deve fechar as portas. A equipe está sobrecarregada. A noite será longa…

Serviço

Cinema – Sala Le Corbusier

Quartas-feiras de julho

19h00 (entrada permitida até 19h15) – Gratuito

Endereço: SES Av. das Nações – Quadra 801 – Lote 04