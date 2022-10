Em festival online, Curta! disponibiliza gratuitamente filmes exibidos em mostras de cinema

Produções estão entre os 85 lonas e 56 séries que compõem o Festival & Prêmio Curta

Documentários premiados como “Espero a Tua (Re)Volta”, vencedor do prêmio da Anistia Internacional e do Prêmio da Paz, no Festival de Berlim; “Favela é Moda”, vencedor do Festival do Rio; “O Barato de Iacanga”, que venceu o IN-Edit; e “Por Onde Anda Makunaíma?”, vencedor do Festival de Brasília. Longas aplaudidos pelo público e pela crítica como “Excelentíssimos”, “As Incríveis Artimanhas da Nuvem Cigana”, “A Luz de Mario Carneiro”, “O Mês Que Não Terminou”, “Ziraldo – Era Uma Vez Um Menino”, “Banquete Coutinho”, “Blitz, o Filme”, “Dois Tempos”, “Todas as Melodias” e “Açúcar”. Esses são alguns dos títulos integrantes do Festival & Prêmio Curta! Documentários – 10 Anos de Conteúdos Relevantes, que está em cartaz até dia 31 de outubro, e pode ser visto gratuitamente online pelo público.

Promovido pelo canal Curta! como parte das comemorações de seus dez anos, a serem completados em novembro, o festival disponibiliza gratuitamente 85 documentários de longa-metragem e 56 séries, somando 760 produções, que se destacaram em sua programação ao longo da década. O público vai poder ver ou rever filmes que fizeram sucesso em festivais no Brasil e no exterior — como os de Berlim, de Brasília e do Rio, In-Edit, É Tudo Verdade e a Mostra São Paulo — e nem sempre entraram no circuito comercial.

Com votação pela internet no site www.festival.canalcurta.tv.br , os filmes são divididos de acordo com os cinco eixos temáticos do canal: Música, Artes, História do Cinema, Pensamento e História Política & Sociedade. A iniciativa vai distribuir R$100 mil em prêmios, divididos por cinco produções vencedoras, uma em cada categoria temática. Para participar basta fazer um cadastro simples no site.

O espectador poderá avaliar cada conteúdo, marcando entre uma e cinco estrelas. As dez obras mais bem avaliadas em cada categoria serão analisadas por um júri técnico que irá eleger a melhor de cada tema. Entre os jurados confirmados estão os jornalistas Bernardo Araújo e Luiz Carlos Merten, além de Adriana Rattes, sócia-fundadora do Grupo Estação de cinemas. Parte desse júri será formada também por educadores.

Todos os conteúdos do Festival receberam financiamento pelo Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). O FSA é abastecido pela Condecine (contribuição sobre receitas do próprio setor audiovisual, para o desenvolvimento desta indústria nacional).