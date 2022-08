Em Brasília, Apan lança ‘Carta a Candidates’ na próxima semana

A Carta foi construída de forma colaborativa pela Associação de Profissionais do Audiovisual Negro e é dirigida à classe política de todas as esferas e poderes

A Associação de Profissionais do Audiovisual Negro (Apan) lançará, no dia 23 de agosto, em Brasília, a Carta do Audiovisual Negro às Candidaturas Antirracistas, dirigida a candidaturas em níveis legislativo e executivo nas Eleições 2022 em todo o país. A leitura oficial do do documento será no dia 23 de agosto, terça-feira, em Brasília, às 19h, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Associação. A leitura terá a presença de dirigentes, conselheires/as/os e colaboradores/as da APAN, profissionais de área, lideranças negras, além de pessoas públicas e candidates. A carta é direcionada a todas as candidaturas que se disponham à uma atuação antirracista no campo da Cultura.

Sobre a construção da Carta, o Presidente da Apan, Rodrigo Antônio, ressalta: “A Carta a Candidates da APAN é um instrumento vivo de ação política, nasceu da escuta e escrita colaborativa entre associades, diretoria e conselho da Associação. A escrita da carta é uma afirmação do reconhecimento da importância das políticas públicas destinadas à Cultura e à Educação como fundamentais para o combate ao racismo e a discriminação racial”.

Para a conselheira regional Sudeste, Tatiana Carvalho Costa, “estamos num momento do audiovisual negro em que não cabe retrocesso. As políticas públicas afirmativas nas áreas da Educação e da Cultura nas últimas décadas, ainda que precárias e permanentemente ameaçadas, construíram a base para a formação de um conjunto vigoroso e plural de pessoas negras que entenderam o audiovisual como um espaço de existência e de trabalho. Precisamos firmar nossa presença e permanência no mercado e nos imaginários. E o poder público precisa intensificar as ações afirmativas nesse setor para garantir que o país – que tem mais da metade da população negra – consiga, cada vez mais, se reconhecer por meio do audiovisual e que trabalhadores negres tenham efetiva participação nesse mercado.”

Encontro

A apresentação da Carta do Audiovisual Negro às Candidaturas Antirracistas em Brasília acontece como parte da programação da reunião nacional da Apan, de 22 de a 25 de agosto, na Casa AfroLatinas (Varjão/DF). Nesse momento de encontro, além de assuntos internos, a Apan aproveita o momento estratégico e a presença na capital federal, para se posicionar com a agenda no centro político do país, bem no início do processo eleitoral, ao fomentar o debate e reunir os diversos grupos de interesse no setor.

Para isso, a Associação convida candidates, suas equipes parlamentares, movimento negro local, coletivos audiovisuais, a participarem da leitura da Carta, incentiva que se apropriem dessa elaboração e a utilizem no seu fazer político, desde o processo eleitoral, construção de programas e – pós eleição – no fazer cotidiano.

“Estamos cientes do que nos trouxe até aqui, do que não é negociável e afirmando que fazemos e sabemos fazer política e, principalmente, de que temos formação e ferramentas suficientes pra combater os mecanismos de manutenção dos privilégios materiais e simbólicos utilizados para negar nossas existências nestes espaços.”, destaca o Presidente da Apan.

Pilares

As diretrizes da Apan incluem o fomento, valorização e divulgação de realizações audiovisuais, protagonizadas por negras e negros bem como a promoção desses profissionais para o mercado audiovisual. São pilares estruturantes de formação, constituição e política da Associação a valorização da negritude e a defesa dos interesses de uma perspectiva inclusiva com atenção ao recorte racial em relação a todos os elos da cadeia produtiva audiovisual.

Abrangência

A Apan tem atuação em todo o território brasileiro, tem 942 associades nas cinco regiões do país, e está em atuação desde 2016, também com conexões internacionais – estabelecidas por meio da Rede Internacional da Apan. Atualmente, a Associação mantém alianças com profissionais negros do audiovisual que atuam na Colômbia, Costa do Marfim, Cuba, Martinica, México, África do Sul e Nigéria. Por meio de conselhos regionais, criados em 2019, a Associação trabalha para capilarizar e descentralizar as ações nacionais e internacionais.

Plataformas

A Associação é responsável pela criação de três plataformas: de formação – Apan Ead, de difusão – Todesplay – e de empreendedorismo – Raio Agency. São estratégias que dão conta de uma ação política convergente e em paralelo, contemplem, prioritariamente, a construção de ações para profissionais negres que resultem em atividades de colaboração com agentes do setor, players, gestores públicos, empresas privadas.

