Dona Armênia, Cassandra, Filomena: relembre personagens marcantes de Aracy Balabanian

Dentre os trabalhos mais notáveis estão os papéis de peso que interpretou na TV Globo

Aracy Balabanian morreu nesta segunda-feira, 7, aos 83 anos A atriz, que tinha sido diagnosticada com câncer de pulmão, marcou gerações com personagens emblemáticos na TV brasileira e deixa um legado de talento e compromisso com a profissão. Dentre os trabalhos mais notáveis estão os papéis de peso que interpretou na TV Globo. A seguir, lembre alguns deles.

Dona Armênia – Rainha da Sucata (1992)

Em Rainha da Sucata, novela de 1992, Aracy interpretou Dona Armênia. A personagem vivia uma rivalidade com Maria do Carmo, vivida pela atriz Regina Duarte. A novela marcou os telespectadores que até hoje se lembram do bordão dito por Aracy na trama: “na chon”.

Cassandra – Sai de Baixo (1996-2002)

Um dos personagens mais marcantes de Aracy se deu com a figura de Cassandra Abreu, dona do apartamento onde se passa a história da série Sai de Baixo. A artista foi ícone da comédia brasileira nos anos 90 e início dos anos 2000, e até hoje é lembrada pelo seu talento no teatro e na sérir.

Filomena – A Próxima Vítima (1995)

Em 1995, Aracy interpretou uma figura de personalidade forte. Filomena era conhecida por ser firme e autoritária em seu comportamento. A atriz contracenou ao lado de nomes como Tony Ramos e Claudia Ohana.

Dona Gemma – Passione (2010)

Ao lado de Tony Ramos e Mariana Ximenes, Aracy protagonizou a novela Passione em 2010, no ar em horário nobre da TV Globo às 21h. Na trama, a atriz deu vida à personagem Gemma Mattoli, uma italiana que se preocupava com o bem-estar de toda a família.

Estadão Conteúdo