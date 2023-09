Documentário Retratos Fantasmas retorna à programação do Cine Brasília a partir desta quinta (14)

Esta semana o filme retorna às telas do Cine com duas sessões diárias, às 16h e 18h, até o dia 21 de setembro

Selecionado em meio a 28 concorrentes, o longa Retratos Fantasmas, mais recente obra do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho, foi o escolhido para representar o Brasil na corrida por uma vaga na categoria Melhor Filme Internacional do Oscar 2024. O anúncio foi feito pela Academia Brasileira de Cinema na última terça-feira, 12 de setembro. O Cine Brasília recebeu uma pré-estreia do filme com duas sessões com sala cheia no dia 20 de agosto e contou com um debate com a participação do diretor. Esta semana o filme retorna às telas do Cine com duas sessões diárias, às 16h e 18h, até o dia 21 de setembro.

Com duração de 90 minutos, o filme convida os espectadores a embarcarem em uma envolvente jornada pelas transformações e evoluções no coração da cidade do Recife. Através das lentes das salas de cinema, ele nos transporta para a formação dos comportamentos e narrativas culturais que moldaram Recife e o Brasil ao longo do tempo. Retratos Fantasmas oferece uma perspectiva singular sobre o acelerado desenvolvimento urbano das cidades brasileiras, tudo isso observado por meio das modificações em torno de um cinema de rua, registradas a olho nu pela janela da casa do próprio diretor. Através dessa janela, os espectadores testemunham a transformação da cidade, presenciando o impacto dessas mudanças na paisagem e na vida das pessoas.

Kleber Mendonça Filho dedicou sete anos à criação deste documentário. Vale destacar que o filme marca o seu retorno ao Festival de Cannes, após o pernambucano ter conquistado o Prêmio do Júri em 2019 com o aclamado “Bacurau”.

No dia 19, o Cine Brasília promove uma sessão especial de “Retratos Fantasmas” em colaboração com o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do Guará. Nessa ocasião, pessoas assistidas pela unidade terão a oportunidade de conferir o documentário de Mendonça Filho gratuitamente no Cine Brasília. A entrada para o público em geral é de R$ 20 e R$ 10 a meia.