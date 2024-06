Diamond Films divulga trailer de “Herege”, terror da a24 protagonizado por hugh grant

A Diamond Films acaba de lançar o teaser trailer de Herege” (Heretic). Intenso e perturbador, o conteúdo mostra duas jovens missionárias que acabam presas na casa de um homem bastante excêntrico, estrelado por Hugh Grant, e são obrigadas a questionar sua fé em um jogo aterrorizante. O filme estreia nos cinemas brasileiros no segundo semestre de 2024.

Estrelado por Hugh Grant, “Herege” é produzido pela renomada A24 e tem direção e roteiro de Scott Beck e Bryan Woods, mesmos roteiristas da famosa franquia “Um Lugar Silencioso”. O elenco do filme conta ainda com as atrizes Sophie Tatcher (“Boogeyman: Seu Medo é Real”) e Chloe East (“Os Fabelmans”).

A dupla de diretores possui, em sua filmografia na direção, “A Casa do Terror” e “65 – Ameaça Pré-Histórica”. Hugh Grant, por sua vez, já participou de sucessos renomados, como “Um Lugar Chamado Notting Hill” e “Vestígios do Dia”, além de ter participado dos recentes “Glass Onion: Um Mistério Knives Out”, “Magnatas do Crime”, “As Aventuras de Paddington” e “Wonka”.