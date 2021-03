Confira o top 5 do momento NetFlix

Na dúvida do que assistir, separamos uma lista para você

No próximo dia 17 completam 1 ano que estamos em quarentena. Uma arma letal contra o tédio tem sido as plataformas de streaming que tem tomado cada vez mais o tempo das pessoas com filmes e séries empolgantes.

Separamos uma lista com os principais destaques no mundo dos produtos “on demand” para você curtir do conforto da sua coberta.

NETFLIX

Ginny e Georgia

A mãe quer superar o passado. A filha quer sobreviver ao presente. Para elas a única esperança é confiar uma na outra.

Sentinela

Treinada pelos militares e recém-chegada do combate, ela só tem um alvo: o homem que atacou sua irmã

Expresso do amanha

Da primeira classe ao fundo, o trem leva o que restou da humanidade. A tensão entre as pessoas pode causar um desastre.

Truque de Mestre 2

Os cavaleiros saíram do esconderijo e agora tentarão seu golpe mais difícil – Limpar seus nomes.

O traficante

Ele está dividido entre a carreira de Rapper e a vida nas ruas. Será que as câmeras vão mostrar quem ele realmente é?

Lembrando que a lista acima é uma recomendação da própria plataforma baseado em estatísticas feitas para cada país.