Com estreia do novo ‘Homem Formiga’, veja o que já se sabe sobre a fase 5 do Universo Marvel

“Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania” estreia na quinta-feira (16) nos cinemas de todo o Brasil e dá início à chamada fase 5 do Universo Cinematográfico Marvel (UCM, ou MCU na sigla em inglês). Anunciada na Comic-Con de San Diego, no ano passado, a nova parte dos longas de super-heróis do estúdio começa com essa nova aventura do Homem-Formiga, vivido por Paul Rudd, e com a apresentação de um dos vilões mais aguardados da Marvel -Kang (interpretado por Jonathan Majors).

Após este lançamento, são aguardadas outras 11 produções, entre longas e séries a serem disponibilizadas no Disney+. Ainda em 2023, estão previstos: “Invasão Secreta” (série, no Disney+ prevista para a primavera norte-americana), “Guardiões da Galáxia Vol. 3” (filme em 5 de maio), “Echo” (série no Disney+, no verão americano), “Loki” – 2ª temporada (série, no verão), “The Marvels” (filme, em 28 de julho), “Blade” (filme em 3 de novembro), “Coração de Ferro” (série no Disney+, no outono dos EUA) e “Agatha: Coven of Chaos” (série no Disney+, no inverno).

Para o ano que vem, para concluir a fase 5, são esperados ainda “Demolidor: Born Again” (série no Disney+, na primavera de 2024), “Capitão América: Nova Ordem Mundial” (filme em 3 de maio de 2024) e “Thunderbolts” (previsto para 26 de julho de 2024).

O QUE SE SABE SOBRE OS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

Em “Invasão Secreta”, o público terá a chance de ver o retorno de Nick Fury (Samuel L. Jackson) e as conspirações ligadas aos Skrulls (uma raça avançada tecnologicamente reptilianos humanoides) no UCM. A série, em seis episódios, adapta um dos maiores eventos da Marvel Comics das últimas duas décadas, em que os Skrulls estão infiltrados na Terra.

No elenco, estão nomes como Ben Mendelsohn (vivendo Talos); Cobie Smulders (Maria Hill); Don Cheadle (Máquina de Combate); e os atores Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman e Emilia Clarke, que estrearão no UCM.

A estreia seguinte é a de “Guardiões da Galáxia Vol. 3”. No novo longa, a trupe galáctica estará se estabelecendo em Knowhere, mas não demorará muito para que suas vidas sejam viradas de cabeça para baixo. Peter Quill (Chris Pratt), lidando com a perda de Gamora (Zoe Saldaña), precisará reunir sua equipe em uma missão perigosa para salvar a vida de Rocket (Bradley Cooper).

Um novo trailer foi revelado, neste domingo (12), durante o Super Bowl.

Na sequência, o terceiro lançamento é o da série “Echo”. A produção acompanha a personagem-título, uma super-heroína da Marvel que tem a capacidade de copiar perfeitamente os movimentos de outras pessoas. Interpretada por Maya Lopez, Echo é filha adotiva de Wilson Fisk, o Rei do Crime, e foi treinada para ser uma assassina de primeira. A produção é considerada um spin-off de “Gavião Arqueiro”.