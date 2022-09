Cinemas têm 9 estreias nesta semana, como documentário sobre Ennio Morricone e ‘A Queda’

Confira todos os títulos que chegam às salas de SP, que recebem ainda o terror ‘Sorria’

NATHALIA DURVAL

SÃO PAULO, SP

Em uma semana de estreias no cinema dominada por filmes nacionais e franceses, um dos principais destaques vem, na verdade, da Itália. O documentário “Ennio, o Maestro” faz uma homenagem à vida e à obra de Ennio Morricone, um dos mais reconhecidos compositores de trilhas sonoras para o cinema, morto há dois anos, aos 91.

Exibido no Festival de Veneza e elogiado pela crítica, o longa chega às telas paulistanas nesta quinta-feira, dia 29, pelas mãos de Giuseppe Tornatore, diretor italiano do clássico “Cinema Paradiso”, ele mesmo responsável por conduzir uma entrevista com Morricone.

Do lado hollywoodiano, os representantes da semana são o terror “Sorria”, na qual pessoas com um sorriso macabro no rosto saem matando outras pessoas por aí, e o suspense “A Queda”, que deve desafiar quem tem medo de altura ao acompanhar duas mulheres que escalam uma torre abandonada com 600 metros de altura.

A programação de nove lançamentos conta ainda com uma trama que envolve complôs inventados pela Rússia, um título protagonizado por nomes do sertanejo e uma cinebiografia do escritor Lima Barreto. Confira quais são os filmes a seguir.

Duetto

Estrelado por Marieta Severo e Luisa Arraes, é ambientado em São Paulo e na Itália, em 1965. Após a morte do pai em um acidente de carro, Cora, papel de Arraes, viaja com a avó, vivida por Severo, para sua cidade natal, em Apúlia. Lá, a adolescente conhece um cantor italiano famoso.

Brasil, 2022. Direção: Vicente Amorim. Com: Luisa Arraes, Marieta Severo e Giancarlo Giannini. 14 anos

Kompromat – O Dossiê Russo

Exibido no festival Varilux, o filme de ação acompanha a fuga de um diplomata francês da Sibéria. Ele é acusado de divulgar pornografia infantil na internet por causa de um complô criado pelo Serviço Federal de Segurança da Rússia. “Kompromat” é o nome de uma tática russa de buscar informações comprometedoras para chantagear alguém.

França, 2022. Direção: Jérôme Salla. Com: Gilles Lellouche, Michael Gor e Joanna Kulig. 14 anos

Lima Barreto, ao Terceiro Dia

Conta a história de Lima Barreto, escritor incontornável da literatura brasileira e autor de “Triste Fim de Policarpo Quaresma”, em duas fases de sua vida: a juventude e os três últimos dias da internação em um manicômio, em papel dos atores Luís Miranda e Sidney Santiago.

Brasil, 2018. Direção: Luiz Antonio Pilar. Com: Sidney Santiago, Luis Miranda e Orã Figueiredo. 14 anos

No Outro Encontro Você

Quatro amigos de infância se reúnem para passar o Ano-Novo no sítio dos irmãos Bia e Marcelo, que foi colocado à venda pelo pai dos dois, após a morte da mãe. Estes são os últimos dias na casa, e o grupo aproveita a reunião para discutir as próprias vidas, o trabalho e relacionamentos.

Brasil, 2022. Direção: André Bushatsky. Com: Julia Ianina, Bruno Autran e Carol Tilkian. 14 anos

A Queda

Depois de o namorado morrer numa tragédia durante uma escalada, Becky decide encarar seu trauma e acompanhar a amiga em uma viagem para escalar o topo de uma torre de TV abandonada com 600 metros de altura. Parte da estrutura, porém, quebra -e elas ficam presas nas alturas, sem sinal de celular e sem pessoas por perto.

Estados Unidos, Reino Unido, 2022. Direção: Scott Mann. Com: Grace Caroline Currey, Virginia Gardner e Jeffrey Dean Morgan. 12 anos

Sistema Bruto

Dedicado ao mundo do sertanejo, o filme tem como protagonista a cantora matogrossense Bruna Viola. Ao lado de uma amiga, ela frequenta bares e festas sertanejas badaladas do interior e faz uma aposta para participar de uma competição de corrida de caminhonetes. Fazem uma ponta na comédia nomes como César Menotti e Fabiano e Chitãozinho.

Brasil, 2022. Direção: Gui Pereira. Com: Bruna Viola, Bruna Altieri e Giulia Nassa. 12 anos

Sorria

Neste terror, pessoas com um sorriso macabro no rosto começam a seguir uma médica, depois que ela testemunha a morte misteriosa de uma de suas pacientes. Ela descobre que outras 19 pessoas morreram de forma parecida e tenta investigar o caso, enquanto tenta sobreviver.

Estados Unidos, 2022. Direção: Parker Finn. Com: Kyle Gallner, Rob Morgan e Caitlin Stasey. 16 anos